Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО

Tizen не спешат признавать российским ПО

Экспертный совет по российскому ПО не смог принять решения относительно включения в Реестр отечественного ПО мобильной операционной системы Tizen. Об этом CNews рассказали двое членов совета.

По словам собеседников CNews, участники экспертного совета «единодушно высказались» за одобрение заявки Tizen, в то время как против включения Tizen в Реестр выступил председатель экспертного совета - глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Министр посчитал необходимым направить заявку Tizen на рассмотрение Минюста, который должен будет разъяснить, вопрос о принадлежности прав на Tizen.

Кому принадлежит Tizen?

В пресс-службе Минкомсвязи подтвердили CNews, что заявка Tizen не была принята, поскольку заявка была подана «Ассоциацией «Тизен.ру» - то есть группой компаний.

В этой связи как у министра, так и у экспертов возникли вопросы относительно того, кому принадлежат права на данный продукт, говорит представитель министерства, - поэтому было решено запросить разъяснения у Минюста. Наличие у российского лица исключительных прав является обязательным условием для включения продукта в Реестр отечественного ПО.

Tizen против Sailfish

Tizen - открытая мобильная операционная система, созданная на базе Linux. В основе продукта лежат разработки мобильных Linux-дистрибутивов Meego, Maemo и LiMO. Проект продвигают Samsung, Intel, ZTE и другие корпорации.

ОС Tizen не попала в Реестр российского ПО в отличие от своего конкурента ОС Sailfish

В России за продвижение Tizen отвечает «Ассоциация «Тизен.ру», участниками которой являются «Лаборатория Касперского», Институт системного программирования (ИСП) РАН, «Новые облачные технологии» (разработчик продукта «Мой офис») и др. В Tizen широко используются разработки ИСП РАН.

Tizen задумана как альтернатива основным мобильным операционным системам - iOS и Android. Другой продукт, который также хочет стать альтернативой этим двух системам - операционная система Sailfish, созданная финской компанией Jolla.

В июне 2015 г. разработчики Sailfish и Tizen были названы Минкомсвязи главными претендентами на госфинансирование в рамках поддержки отечественного ПО в номинации «Мобильные операционные системы».

Sailfish Mobile OS RUS была включена в Реестр российского ПО 5 сентября 2016 г. Заявку подавала компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая владельцу энергохолдинга ЕСН Григорию Березкину. Березкин также является одним из инвесторов Jolla.

Министр связи Николай Никифоров открыто поддерживает проект Sailfish. Минкомсвязи намерено продвигать систему в странах-членах БРИКС.