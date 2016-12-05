В Yota назначен новый директор B2B-направление

Yota объявила о назначении Василия Балярского на должность директора B2B-направления. Как рассказали CNews в компании, он будет заниматься развитием B2B-продуктов и организацией каналов продаж.

«Весной мы запустили B2B-продукт, ориентированный на малый и средний бизнес. Мы рассчитываем на экспертизу Василия, на его свежий взгляд на продукт и ожидаем новые решения по развитию направления в целом», - отметил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Свою карьеру Василий начал в 2003 г. в Мурманском региональном отделении Северо-Западного филиала «Мегафон», где прошел путь от консультанта в центре обслуживания абонентов до руководителя коммерческой службы.

С 2013 по 2015 г. Василий Балярский отвечал за развитие корпоративного бизнеса в Калининградском региональном отделении Северо-Западного филиала «Мегафон». В зоне его ответственности находилась работа с корпоративными клиентами, а также операторами связи.

В 2015 г. там же Василий занимал позицию руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке.

Василий Балярский окончил Мурманский государственный педагогический университет по специальности «Социальная педагогика», а также юридический факультет Петрозаводского государственного университета. Женат, воспитывает двух сыновей.