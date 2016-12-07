Оборот интернет-магазина Lenovo в России превысил 1% от общего объема продаж компании

За первый год работы российского интернет-магазина www.shop.lenovo.ru компании Lenovo его доля превысила 1% в общем объеме продаж компании в России. К концу первого года работы интернет-магазина его ассортимент был расширен ровно вдвое, сообщили CNews в Lenovo. На сегодняшний день покупателям доступны смартфоны брендов Moto, Lenovo и ZUK, планшеты, ноутбуки и аксессуары. В дальнейшем линейка будет дополнена моноблоками и десктопами Lenovo.

Интернет-магазин предлагает широкий выбор эксклюзивных моделей, представленных только на этой площадке, подчеркнули в компании. В частности, смартфон Lenovo P1, оснащенный долгоиграющей батарей. Помимо этого аппарата, на протяжении первого года работы наибольшим спросом пользовались смартфоны Lenovo P90 Pro и Lenovo X3, инновационный планшет Yoga Book, а также ZUK Z1 (by Lenovo) — смартфон, ранее предлагавшийся в России только «серыми» продавцами. Теперь же эта модель сертифицирована и имеет официальную гарантийную поддержку на всей территории России, указали в Lenovo.

Развитие интернет-магазина Lenovo с упором на реализацию эксклюзивных моделей продолжится и в дальнейшем. Так, уже 7 декабря стартуют продажи преемника бестселлера Lenovo P1 — смартфона Lenovo P2. Новая модель получила: экран Super AMOLED FullHD, 4 ГБ оперативной памяти, новый модуль камеры с разрешением 13 Мп, сканер отпечатков пальцев. Кроме того, металлический корпус аппарата стал еще более тонким — всего 8,3 мм, что никак не отразилось на емкости батареи, которая теперь составит 5100 мА*ч (5000 мА*ч у предыдущей модели), рассказали в компании.

Только в первый день продаж Lenovo P2 будет предлагаться со скидкой p3 тыс. Еженедельно на площадке проводятся flash-sale. Это могут быть как скидки p500 на весь модельный ряд, так и спецпредложения на отдельные гаджеты с размером дисконта до p15 тыс. Узнать о проведении подобных акций можно подписавшись на рассылку интернет-магазина.

Уже в ближайшем будущем покупатели интернет-магазина Lenovo получат возможность приобретать гаджеты в кредит и рассрочку. В ноябре была добавлена опция оплаты при получении товара (Cash on Delivery). По мнению представителей Lenovo, новый функционал интернет-магазина, упрощающий процесс покупки, будет способствовать дальнейшему увеличению оборота и расширению доли в общих продажах компании.

«На сегодняшний день сертифицированная продукция Lenovo представлена в России более чем у сотни ритейлеров, в том числе в таких сетях, как “М.Видео”, “Эльдорадо”, Media Markt, “Связной”, “Юлмарт” и многих других. И то, что при таком разнообразии точек продаж наш интернет-магазин за первый же год работы смог занять долю более чем в один процент, мы расцениваем как очень хороший старт. Уже сейчас мы видим растущий интерес к приобретению гаджетов напрямую от компании-производителя. Покупатель понимает, что это стопроцентная гарантия качества продукта и профессиональный уровень сервисной поддержки», — заявил Александр Катаев, генеральный менеджер Lenovo в России.