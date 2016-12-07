«Ростех» предотвратил 1 млрд банкротство НИЦ «Атом»

Арбитражный суд г. Москвы принял решение прекратить производство по делу А40-184394/16 о признании банкротом Научно-исследовательского учебного центра новых технологий и материалов «Атом». Таким образом, была поставлена точка в чреде судебных разбирательств, связанных с попыткой признать НИЦ несостоятельным (банкротом).

По поручению руководства «Ростеха», для недопущения введения конкурсного управления в НИЦ «Атом» была привлечена «РТ-Проектные технологии», которая специализируется на работе с непрофильными и проблемными активами. Как рассказали CNews в компании, в результате был разработан и реализован комплекс юридических и экономических мероприятий, которые позволили прекратить производство по делу о банкротстве предприятия.

В «Ростехе» принято решение включить НИЦ «Атом» в перечень организаций, акции которых отчуждаются третьим лицам. По предварительной оценке рыночная стоимость этого актива может составить около миллиарда рублей.

Госкорпорация «Ростех» – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления.

В портфель «Ростеха» входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, концерн «Калашников», «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 г. достигла 1 трлн 140 млрд руб.

Согласно новой стратегии «Ростеха», основной задачей корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 г. составляет 4,3 трлн руб.