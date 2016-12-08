«Ростелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал»

«Ростелеком» объявил о назначении на должность вице-президента – директора макрорегионального филиала «Урал» Сергея Гусева. Антон Колпаков, ранее занимавший эту должность, переходит на работу в корпоративный центр на позицию советника президента.

Как рассказали CNews в компании, Сергей Гусев будет отвечать за развитие бизнеса и укрепление позиций «Ростелекома» в Уральском федеральном округе и Пермском крае.

Сергей Гусев родился в 1972 г. в Нижнекамске. В 2000 г. окончил Казанский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2004 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт, получил степень MBA.

С 1996 г. Сергей Гусев занимал должность технического директора, генерального директора «Татинвест». С 2001 г. являлся генеральным директором ТРК «ТВТ». С 2003 г. — заместителем генерального директора по телекоммуникациям и АСУ «ТАИФ». В 2004 г. назначен заместителем генерального директора агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа». В 2006 г. стал первым заместителем генерального директора — техническим директором «ЭР-Телеком Холдинг», с 2014 г. — заместитель генерального директора и директор по техническим вопросам и инновациям «ЭР-Телеком Холдинг», с 2015 г. — первый заместитель генерального директора, директор макрорегиона «Северо-запад» «ЭР-Телеком Холдинг»

В декабре 2016 г. назначен вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком».