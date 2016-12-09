App Annie: в 2017 г. суммарные расходы на мобильные приложения достигнут $166 млрд

По расчетам аналитической компании App Annie, к концу декабря 2016 г. суммарные расходы потребителей в магазинах мобильных приложений достигнут отметки в $52 млрд, а общие затраты на встроенную мобильную рекламу составят около $77 млрд. Мобильные технологии популярны как никогда, и компании изо всех отраслей экономики делают ставку на этот канал, пытаясь сохранить существующие потоки получения доходов и открыть новые, сообщили CNews в App Annie.

По мнению специалистов компании, 2017 г. будет еще одним рекордным годом для экосистемы приложений. В дополнение к инновациям от ведущих платформ и продолжающемуся росту числа mobile-first компаний, все больше компаний из традиционных отраслей экономики осознает, что период, когда инвестиции в мобильные технологии не являлись обязательными, подошел к концу.

Так, в App Annie прогнозируют, что в 2017 г. суммарные расходы на мобильные приложения (расходы в магазинах приложений + затраты на рекламу) подойдут к показателю в $166 млрд. Потребители в совокупности оставят в магазинах мобильных приложений $65 млрд. Игры по-прежнему останутся основным источником доходов, но доходы от подписок на приложения знакомств и потоковой передачи мультимедиа будут расти быстрее.

Общие затраты на встроенную рекламу в приложениях составят $101 млрд. Существенную долю этих доходов опять же разделят между собой социальные сети, видеоплатформы и игры. Внутри упомянутых категорий наиболее динамичный рост продемонстрирует формат мобильной видеорекламы. Также существенный вклад внесет реклама брендов, объем которой возрастет до 12,5% от общих затрат на встроенную мобильную рекламу.

В течение первых кварталов 2016 г. время, затраченное на приложения для покупок пользователями телефонов на базе Android во всем мире (за исключением Китая), увеличилось на 52% по сравнению с прошлым годом. В основном, это было обусловлено ростом мобильной коммерции. По ожиданиям аналитиков, в 2017 г. наиболее впечатляющий рост будет у ритейлеров, ведущих бизнес в оффлайне (поскольку мобильные приложения заставили покупателей пересмотреть свой предыдущий опыт шоппинга).

Кроме того, в 2017 г., по мере того как компании будут открывать для себя новые горизонты и интегрировать мобильные технологии в свою операционную деятельность, увеличится общее число сеансов в приложениях других предприятий, работающих в «реальном мире» (в особенности банков и ресторанов быстрого обслуживания), считают в App Annie.