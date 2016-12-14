Datadvance открыла представительство во Франции

Компания Datadvance (резидент ИТ-кластера фонда «Сколково»), специализирующаяся на разработке программных продуктов для оптимизации и анализа данных, в целях укрепления позиций и развития своего бизнеса в Европе и Азии открыла французское представительство Datadvance SAS. В декабре на должность директора представительства назначен Лоран Шек.

По информации компании, Лоран Шек имеет более 20 лет опыта работы в области программного обеспечения для автоматизации инженерных расчетов. Начав с должности инженера-расчетчика в компании-разработчике программных продуктов для численного моделирования, он в течение десяти лет консультировал клиентов по вопросам инженерных расчетов, развивая свои навыки и компетенции. Последние десять лет занимал руководящие посты в области развития бизнеса и продаж, работая с ключевыми клиентами в отрасли, такими как Airbus и Rolls-Royce.

«Сегодня на рынке существует лишь несколько компаний, которые могут в полной мере разобраться и помочь клиентам в решении сложных инженерных задач, связанных с анализом данных и оптимизацией. Благодаря высокопрофессиональной команде специалистов в области прикладной и вычислительной математики, Datadvance является одной из немногих таких компаний. Я бесконечно рад присоединиться к команде и со всей ответственностью подхожу к своей миссии по популяризации технологий компании и увеличению её присутствия на рынках Европы и Азии», — заявил Лоран Шек.

Новое представительство Datadvance находится в Тулузе на юге Франции. Там располагаются крупнейшие научно-исследовательские кластеры и передовые промышленные предприятия, в том числе центральный офис концерна Airbus Group, который до недавнего времени был одним из держателей акций компании Datadvance и тесно связан с разработкой флагманского программного продукта компании pSeven.

Помимо Airbus, pSeven используется рядом других французских (Areva, Total) и мировых (Porsche, Mitsubishi, Toyota) корпораций, отметили в компании.

«В первую очередь, новое представительство позволит нам стать ближе к клиентам во Франции и Европе, а также значительно ускорить взаимодействие с ними в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов», — считает Сергей Морозов, генеральный директор Datadvance.