Delta Electronics намерена купить 100% акций Unicom System за $11 млн

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников питания и решений по бесперебойному электроснабжению, объявила о намерении купить 100% акций компании Unicom System Eng. Corp за 351,015 млн тайваньских долларов ($11,02 млн). Как сообщили CNews в Delta Electronics, Unicom станет дочерним предприятием компании.

Unicom — разработчик систем комплексного автоматизированного производства (Computer Integrated Manufacturing, CIM) на Тайване. Как ожидается, сделка позволит Delta Electronics развивать направление системной интеграции, а также ускорить переход от статуса поставщика компонентов к положению разработчика комплексных решений для «умного» производства.

«В эпоху интернета вещей промышленность должна внедрять у себя решения в области “умного” производства. Мы поможем нашим клиентам преуспеть на этом рынке благодаря возможности разрабатывать ключевые технологии и системы, которые способны реализовать такое производство. При этом межотраслевое сотрудничество, которое способствует развитию НИОКР, крайне важно для выполнения этой задачи. Delta Electronics обладает значительным опытом в автоматизации, проектировании оборудования, а также в разработке программного обеспечения для силовой электроники. Внедрив в свой арсенал возможности Unicom по созданию программных средств автоматизации, ресурсы ее клиентов и углубленные знания в таких отраслях, как электроника и электротехника, солнечные батареи, автомобилестроение и комплектующие, продукты питания и напитки, Delta Electronics сможет не только сократить сроки и оптимизировать инвестиции в разработку смарт-производственных решений, но будет и далее развиваться в области промышленной автоматизации, интеллектуальных автоматизированных систем и услуг для обеспечения потребностей производства», — убежден Пин Чэн (Ping Cheng), генеральный директор Delta Electronics.

Unicom является поставщиком систем управления производственными процессами (Manufacturing Execution Systems, MES) и систем управления блоками технологических линий (Production Line Block Control Systems, BCS) на Тайване. Компания делает ставку на разработку программного обеспечения для управления производством, а также мониторинга оборудования. Технические возможности Unicom включают в себя разработку блоков управления нижнего уровня, производство автоматических транспортных систем и интеграцию интерфейса MES-систем верхнего уровня, а также систем управления ресурсами предприятия (ERP). Unicom разработала собственные комплексные MES- и BCS-технологии и продукты. По расчетам Delta Electronics, интеграция с Unicom позволит компании выйти на рынок «умного» производства и развивать бизнес в направлениях промышленной автоматизации и программного обеспечения, а также укрепить собственный бренд и локальные каналы продаж, что, в конечном итоге, будет способствовать оптимизации бизнес-процессов в целом.

Как отмечается, для удовлетворения возрастающих потребностей в «умном» производстве Delta Electronics постоянно инвестирует средства в НИОКР и инновационные разработки. Так, недавно компания наладила выпуск новых промышленных роботов и разработала соответствующие решения, которые приводят роботов в движение, обеспечивают функционирование системы контроля и компьютерного зрения. В комплексе с сенсорной системой и передовыми технологиями программируемого контроля это позволило Delta Electronics сделать шаг в направлении создания оборудования и платформы для автоматизированного производства. Помимо различных типов мониторингового ПО, решения компании для управления предприятием оснащены функциями визуализации и удаленного мониторинга, а также отличаются энергоэффективностью, указали в Delta Electronics.