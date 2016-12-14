Основатели «Кнопки» превратились в её акционеров

Новыми акционерами компании «Кнопка» стали её основатели: Антон Сизов, Евгений Кобзев и Андрей Завьялов. Доли в компании были получены в результате реализации опциона у бизнесмена Эдуарда Пантелеева, который изначально финансировал создание сервиса, сообщили CNews в «Кнопке». Сделка стала возможной после выхода «Кнопки» на устойчивую операционную прибыль в июле 2016 г. и в связи с положительным финансовым результатом в текущем году. Сумма сделки не разглашается.

«Реализация опциона соответствовала договоренностям, достигнутым ещё в 2013 году, когда мы с ребятами начали создавать “Кнопку”. Я рад, что за три года удалось создать заметное на рынке явление: клиенты поверили в такую модель сервиса, и в результате “Кнопка” стала устойчивым прибыльным бизнесом», — прокомментировал событие Эдуард Пантелеев.

«Кнопка» также достигла предварительных договоренностей о привлечении инвестиций на следующий этап развития. Он включает в себя оптимизацию сервиса и создание механизмов машинного обучения, позволяющих автоматизировать ручной труд и снизить вероятность человеческих ошибок при проведении бухгалтерских операций.

«Прежде всего, это заслуга всей команды. Очень здорово на третий год жизни проекта выйти на окупаемость. “Кнопка” больше не стартап, но дальше будет еще интереснее», — убежден Антон Сизов.

«Кнопка» — облачный бэк-офис для малого бизнеса (запущен в июле 2013 г.), предоставляющий аутсорсинг бухгалтерского и юридического обслуживания в России, резидент «Сколково». Среди партнёров «Кнопки»: Сбербанк, «1С», «Альфа-банк», ФК «Открытие», Microsoft, Metro Cash and Carry, IIKO.

По данным «Кнопки», компания подключила к своим сервисам больше 2 тыс. клиентов.