«Сколково» и Panasonic определили приоритеты стратегического сотрудничества в 2017 году

В рамках Российско-японского бизнес-диалога, состоявшегося в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Японию, фонд «Сколково» и Panasonic Россия заключили двустороннее соглашение о стратегических направлениях делового сотрудничества в 2017 г.

Согласно дорожной карте, стороны намерены широко использовать свои ключевые компетенции и ресурсы в интересах национальных экономик России и Японии для развития сотрудничества, предложенного лидерами обоих государств. Стороны планируют сфокусироваться на развитии инноваций в высокотехнологичных и экспортно-ориентированных отраслях – биомедицине, робототехнике, информации и хранении данных, урбанистике, сельском хозяйстве.

Эксперты Panasonic планируют участвовать в проектировании Московского международного медицинского центра на базе инновационного центра «Сколково»; привлекать стартапы «Сколково» к разработке и внедрению передовых технологий для тепличного растениеводства и управления городской средой; поддерживать инициативы Фонда в стимулировании технологического предпринимательства в России и развитии региональных инновационных систем. Одной из целей сотрудничества является повышение торгово-промышленного потенциала Дальневосточного региона Российской Федерации.

Виктор Вексельберг, президент фонда «Сколково», отметил: «Сегодня фонд «Сколково» подписал важный документ с компанией Panasonic – мировым лидером в области электронных технологий и системных решений. Хочу подчеркнуть, что это далеко не отправная точка в нашем взаимодействии, а его расширение и развитие – первое соглашение о партнерстве было подписано ровно два года назад. Новый документ представляет собой «дорожную карту», призванную расширить наше взаимодействие в создании чистой, удобной и приспособленной для жизни городской среды, а также в развитии технологических стартапов. Сегодняшнее соглашение свидетельствует об углублении партнерских отношений Фонда «Сколково» с компанией Panasonic и в целом о развитии сотрудничества в сфере инноваций между Россией и Японией».

Помимо всесторонней менторской и технологической поддержки стартапов, позволяющей объединить японские и российские ноу-хау, компания Panasonic Россия примет участие в организации научных конференций и обучающих семинаров для молодых инноваторов, которые будут проходить на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтех). Фонд также запланировал для своих стартапов бизнес-миссию в Японию с посещением выставочного центра Panasonic в Токио и производственных предприятий японской корпорации.

Дзюнити Судзуки, генеральный директор компании Panasonic Россия, сказал: «За несколько лет "Сколково" превратилось в крупнейший центр инноваций и технологического предпринимательства в России с амбициозными планами развития, как инфраструктуры, так и интеллектуальных ресурсов. И мы будем рады расширению сотрудничества с самим фондом и его резидентами по множеству направлений, включая ИТ, "умные дома" и "умные города", а также сельское хозяйство».

В рамках форума также было подписано соглашение между корпорацией Panasonic и резидентом Фонда «Сколково» компанией «Рэйдикс». Согласно документу, стороны планируют разработать и реализовать в 2016–2017 гг. совместный план по выводу на глобальный рынок уникального российско-японского программно-аппаратного решения для обработки и хранения данных. Продажи нового продукта в России начнутся в первом квартале 2017 г.

Первыми пользователями российско-японского ноу-хау станут крупнейшие медицинские учреждения, музеи, университеты, государственные архивы и публичные библиотеки России. Уже сейчас специалистами «Рэйдикс» и Panasonic ведется проектирование новой ИТ-архитектуры для нескольких крупных заказчиков. Официальными дистрибьюторами в России станут компании ЭЛАР, IGS и «Рэйдикс». При этом задачей дистрибьюторов станет поставка интегрированных решений «под ключ», включающих серверы, СХД Panasonic и программное обеспечение RAIDIX. Техническая поддержка всей системы будет осуществляться в России отечественными специалистами.