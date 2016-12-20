Stack Group подвела предварительные итоги 2016 года

Stack Group объявила предварительные итоги работы в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, на протяжении года Stack Group сохраняла высокие темпы роста объема облачных и colocation услуг, при этом доля облачных услуг в объеме выручки компании составит около 20%.

В 2016 г. многие крупные клиенты разместили свои информационные системы и бизнес-приложения в дата-центре «М1» и корпоративном облаке M1Cloud, в том числе S7 Group, группа «Финам», «Почта Банк» и другие.

Компания запустила несколько новых облачных сервисов, в частности совместно с Postgres Professional - системы управления базами данных Postgres Pro (российской версии СУБД PostgreSQL) по модели подписки, и возможность разворачивать и масштабировать операционную систему Ubuntu в облаке. Одним из наиболее значимых событий для компании стало заключение партнерского соглашения с глобальной сетью дата-центров Equinix, которое дает возможность официально предлагать российским компаниям услуги по размещению ИТ-инфраструктуры по всему миру в 145 дата-центрах, принадлежащих Equinix.

В течение года для удобства клиентов был расширен функционал интерактивного «личного кабинета», а также разработан и внедрен программный продукт для сбора статистики с облака. В рамках реализации стратегии технологического лидерства была расширена ёмкость облачных систем хранения данных за счёт ввода в эксплуатацию новейших All-flash массивов (HP 3PAR StoreServ 8450).

Можно отметить, что Stack Group стала единственным золотым партнером HPE в России среди сервис-провайдеров за 2015-2016 г., также компания вошла в 100 крупнейших ИТ-компаний России, по версии аналитического центра TAdviser. Одним из важных событий стало получение дата-центром «М1» сертификата Tier III Uptime Institute.

«Компания Stack Group постоянно развивается - внедряет новые гибридные и защищенные ИТ-решения для российских и зарубежных компаний, ежегодно инвестирует в развитие и модернизацию ИТ-инфраструктуры, в том числе, внедряет новейшие технологии для снижения стоимости решений для клиентов. В рамках нашего бизнеса мы активно развиваем направление облачных услуг, так как видим будущее за облачными вычислениями. По предварительным прогнозам, объем портфеля услуг виртуализации (IaaS) увеличился не менее чем на 45%», - сказал Алексей Данильянц, генеральный директор Stack Group.