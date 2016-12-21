«Нетрика» модернизировала инвестиционный портал Санкт-Петербурга

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга в ходе заседания Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга представил модернизированный инвестиционный портал северной столицы (www.spbinvestment.ru/ru). Об этом CNews сообщили в компании «Нетрика», разработчике данного портала.

На инвестиционном портале предпринимателям доступны все ключевые параметры региона: объем инвестиций, инфраструктура, человеческие ресурсы. Здесь собрана информация о том, как город выстраивает отношения с бизнесом, и в чем преимущество Петербурга по сравнению с другими регионами — в том числе мерах поддержки инвесторов, которые обеспечиваются Администрацией города.

Как отмечается, модернизация портала прошла с учетом всех требований регионального инвестиционного стандарта, пожеланий бизнес-сообщества и передовых российских и международных практик. Ключевыми изменениями стали появление «Инвестиционной карты», «Личного кабинета инвестора», функционального «Личного кабинета сотрудника Комитета по инвестициям», а также существенная модернизация дизайна портала. Работа проведена специалистами петербургской компании «Нетрика».

Развитая инвестиционная инфраструктура — важный критерий для выбора региона инвесторами. Для того, чтобы каждый предприниматель мог оценить расположение инвестиционных объектов, разработан геоинформационный сервис «Инвестиционная карта», рассказали в компании. Новый сервис показывает расположение реализованных и планируемых проектов, а также объекты энергетической, социальной и другой инфраструктуры.

Инвесторам стал доступен поиск объектов по атрибутам: организационно-правовому статусу, кадастровому номеру, виду разрешенного использования. Семантическая информация картографических слоев позволяет собрать данные о действующих правилах землепользования и застройки, наличии обременений участка, площади и кадастровой стоимости. При этом геоинформационные слои карты постоянно обновляются.

«Когда речь идет о выборе участка под застройку, инвестору важно оценить множество факторов: инженерную и транспортную инфраструктуру, перспективы развития территории. На портале инвесторам доступны разные категории объектов: промзоны, технопарки, особые экономические зоны, бизнес-инкубаторы. По каждому объекту можно оценить расположение на карте, увидеть список резидентов, получить сведения о градостроительных регламентах и параметрах инженерных сетей», — отметил Евгений Госьков, руководитель проекта в ИТ-компании «Нетрика».

Важным нововведением стало появление «Личного кабинета инвестора»: здесь заполняются заявления на предоставление объектов недвижимости и земельных участков. Также подаются в электронном виде заявления на предоставление и других услуг — например, определение наличия оснований к принятию решений о стратегическом проекте, стратегическом инвесторе или стратегическом партнере Санкт-Петербурга.

В закрытой части системы также появилось важное новшество: реализован интерфейс «Личного кабинета сотрудника Комитета по инвестициям». Он позволяет фиксировать все этапы рассмотрения заявления и оповещать инвестора о принятых решениях. Журнал заявлений, доступный для руководителей отдельных подразделений Комитета, позволяет видеть общую ситуацию по реализации каждого проекта, понимать перспективы и возможные проблемы, чтобы в нужный момент оказать помощь инвестору, пояснили в «Нетрике».

Раздел «Меры поддержки» рассказывает о преимуществах и порядке получения статуса стратегического инвестиционного проекта. С его помощью можно найти сведения о формах ГЧП, включая концессии. Также он дает детальное представление о налоговых льготах для инвесторов. Все нормативно-правовые акты и информация о порядке прохождения этапов и процедур по инвестиционным проектам Санкт-Петербурга агрегированы в разделе «Документы».

«Обновленный портал значительно упростит взаимодействие инвесторов с органами власти и обеспечит усиление позиций Санкт-Петербурга в рейтинге наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций регионов России, — считает Ирина Бабюк, председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. — Ресурс стал единой площадкой, на которой предприниматели получают информацию о государственной помощи бизнесу на любом этапе его развития».