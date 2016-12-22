МТТ подвел итоги 2016 года: компания переходит в «облако»

Генеральный директор МТТ Евгений Васильев в рамках подведения итогов работы за 2016 г. заявил о намерении компании занять лидирующие позиции на российском рынке Cloud Communications. Как рассказали CNews в компании, 2016 год стал ключевым для МТТ в области выполнения основных стратегических задач по росту показателя EBITDA и сокращению долговых обязательств. Более 60% доходов МТТ по итогам 2016 г. обеспечивает высокомаржинальное B2B-направление, которое МТТ активно развивает с помощью продуктов сегмента Cloud Communications (облачные коммуникации). В 2016 г. подразделение «Бизнес» в МТТ показало 51% рост выручки, что практически в два раза превышает темпы роста данного рынка.

Такой результат стал возможным благодаря последовательному и активному наращиванию присутствия МТТ на рынке ВАТС, а также расширению функционала продуктов за счет внедрения новых услуг CallBack и Calltracking.

Компания приступила к внедрению платформы FMC (fixed mobile convergence) для «МТТ Бизнес». Кроме того, МТТ построил новые элементы MVNO-архитектуры и запустил первую в России платформу MVNE (mobile virtual network enabler), к которой уже подключены первые бизнес-клиенты. Удобство и низкий порог входа на рынок MVNO, который обеспечивает данная платформа, позволяет клиентам любого масштаба добавить мобильность в свой продукт.

В 2017 г. МТТ планирует продолжить интенсивное расширение B2B-cегмента, и занять лидирующие позиции сразу по трем ключевым направлениям – Cloud Communications, MVNE и телеком-платформы (API). По итогам реализации этой задачи уже в 2018 году МТТ намерен стать номером один на рынке Cloud Communications в России.

«Фокус на развитие Cloud Communications будет определять большую часть стратегии компании на ближайшие два года, эволюцию продуктовой линейки и разработку новых сервисов, - отметил Евгений Васильев. – Это динамичный и быстрорастущий сегмент, где МТТ уже накопил большой объем разработок и компетенций, и который непрерывно растет в доле наших доходов».

Существующие продукты компании уже конвергируются в единую систему унифицированных коммуникаций, и в ситуации, когда все больше и больше бизнес-клиентов хотят получать комплексные услуги связи и поддержки бизнеса в едином продукте, лидерство в сегменте Cloud Communications является логичным шагом для МТТ.

Компания приступила к формированию новой стратегии на 2017-2020 гг., которая должна и в дальнейшим обеспечивать МТТ гибкостью в адаптации к меняющемуся рынку, и ведущими позициями на приоритетных отраслевых сегментах.