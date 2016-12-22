Red Hat объявила финансовые результаты за 3 квартал 2017 фискального года

Red Hat объявила о финансовых результатах за III квартал 2017 фискального года, который закончился для нее 30 ноября 2016 г.

«Корпоративные заказчики и поставщики телеком- и интернет-услуг все активнее применяют стратегию гибридного облака при разработке, развертывании и сопровождении критически важных приложений, и Red Hat предлагает им уникальные возможности для решения этих задач. Использование наших облачных технологий при построении собственного облака или при работе с общедоступными облачными сервисами позволяет заказчикам добиться больших результатов по сравнению с теми, кто их не использует», – сказал Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и генеральный директор Red Hat.

Фрэнк Кальдерони уведомил руководство Red Hat о намерении покинуть пост вице-президента по операционной деятельности и финансового директора компании в конце январе 2017 года в связи с переходом на высокопоставленную должность в другой компании. По результатам консультаций с советом директоров президент и генеральный директор Red Hat Джим Уайтхерст объявил, что после отставки мистера Кальдерони и до назначения нового финансового директора его обязанности будет временно исполнять вице-президент Red Hat по финансам и учету Эрик Шандер.

«Мы сердечно благодарим Фрэнка за его вклад в развитие компании и за то, что он помог подготовить Red Hat к тем богатым возможностям для бизнеса, которые мы наблюдаем сегодня», – сказал Джим Уайтхерст.

«Я хочу выразить благодарность коллегам за возможность почувствовать себя частью всемирной команды Red Hat, и очень горжусь тем, что мы построили действительно сильную управленческую команду. Нам также удалось сформировать надежный операционный и финансовый фундамент для дальнейшего рост и развития компании. Red Hat – это уникальная компания, которая полностью готова к работе в условиях широкомасштабных перемен, происходящих в ИТ-отрасли», – сказал Фрэнк Кальдерони.

Общий размер квартальной выручки составил $615 млн, что на 18 % больше, чем в прошлом году в абсолютных цифрах (на 17 % в постоянных ценах). Квартальная выручка от подписок на ПО составила $543 млн, что превышает показатели пошлого года на 19 % в абсолютных цифрах (18 % в постоянных ценах). Доля доходов от подписок в квартальной выручке составила 88 %.

Квартальная выручка от подписок на инфраструктурные продукты составила $431 млн, что на 16% выше, чем в прошлом году (14% в постоянных ценах). Выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и другими новыми технологиям составила $112 млн, что на 33 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (32 % в постоянных ценах).

Операционная прибыль по ОПБУ за квартал составила $81 млн, что на 17 % выше показателей прошлого года. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, операционная прибыль не по ОПБУ за III квартал составила $143 млн, что на 16 % выше показателей прошлого года. По итогам III квартала операционная рентабельность по ОПБУ составила 13,1 %, не по ОПБУ – 23,3 %.

Чистая квартальная прибыль по ОПБУ составила $68 млн или $0,37 на акцию по сравнению с $47 млн и $0,25 долл. на акцию за аналогичный период прошлого года. В III квартале 2017 финансового года чистая прибыль по ОПБУ дополнительно увеличилась на $8 млн или $0,03 на акцию за счет досрочно принятых поправок в стандарты бухгалтерского учета от сентября 2016 года (ASU 2016-09).

С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов, транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, и безналичных процентных выплат, связанных с долговыми ценными бумагами, квартальная чистая прибыль не по ОПБУ составила $111 млн или $0,61 на акцию по сравнению с $89 млн и $0,48 на акцию за аналогичный период прошлого года. При расчете показателей не по ОПБУ средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении подсчитывается без учета дробления акций в результате конвертируемых займов, поскольку, как ожидается, компания хеджирует любые такие потенциальные дробления.

Объем операционных денежных средств в III квартале составил $136 млн, что на 8 % меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Общий объем денежных средств, а также их эквивалентов и инвестиций по состоянию на 30 ноября 2016 года равнялся $2,0 млрд после обратного выкупа примерно 1,6 млн обыкновенных акций на сумму около $125 млн в III квартале. Остаток лимита средств на обратный выкуп по состоянию на 30 ноября 2016 года составил $775 млн.

На конец второго квартала доходы будущих периодов составили $1,7 млрд, что на 15 % выше показателей прошлого года. Положительный эффект от изменения курсов обмена валют в годовом исчислении составил $9 млн. В постоянных ценах прирост совокупного баланса доходов будущих периодов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил бы 14 %.

Годовой объем выручки в следующем году ожидается в размере от $2,397 до 2,405 млрд. Операционная рентабельность по ОПБУ – 13,5 %, операционная рентабельность не по ОПБУ – 23,0 %. Размер операционных средств по итогам года ожидается в диапазоне от $770 до $785 млн.