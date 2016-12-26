Dassault Systèmes купила разработчика технологии XFlow

Компания Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DExperience и решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о подписании финального соглашения по приобретению акций с целью покупки мадридской компании Next Limit Dynamics, специализирующейся в области технологий моделирования с применением методов вычислительной гидродинамики, которые широко используются в аэрокосмической, транспортной и автомобилестроительной отраслях, а также в сфере высоких технологий, энергетическом секторе и других индустриях. Выручка Next Limit Dynamics за 2015 г. составила приблизительно €1,6 млн. Сделка была завершена 7 декабря 2016 г., сообщили CNews в Dassault Systèmes.

По расчетам компании, приобретение Next Limit Dynamics поможет оптимизировать отраслевые решения для многоаспектного моделирования в рамках платформы 3DExperience и укрепить позиции на стратегическом рынке вычислительной гидродинамики (CFD). Программные решения Next Limit Dynamics используются аналитиками с целью точного моделирования динамики жидкостей и газов для решения сложных задач быстрее, чем это было возможно с использованием традиционных методов.

«Моделирование помогает инноваторам производить эволюцию в разработке новых материалов, способствует развитию технологий аддитивного производства и интернета впечатлений и в целом вносит свой вклад в гармонизацию продуктов, природы и жизни, — заявил Бернар Шарлес (Bernard Charlès), член Совета директоров, президент и генеральный директор Dassault Systèmes. — Next Limit Dynamics — это молодая и динамичная компания, чья команда высокопрофессиональных научных сотрудников и наработки в области вычислительной гидродинамики в сочетании с многоаспектной и многоуровневой платформой 3DExperience позволят осуществлять инновации на качественно новом уровне».

Как отметили в Dassault Systèmes, реалистичное моделирование используется на всех этапах работы над продуктом, начиная с проработки концепции и заканчивая валидацией на финальной стадии, и является обязательным элементом для создания устойчивого потребительского опыта. Технология Next Limit Dynamics используется для прогнозирования и оптимизации работы сложных проектов, когда необходимо смоделировать поведение объектов в условиях потоков жидкости или газа, например, аэродинамических потоков для автомобилей, аэродинамических шумов от посадочных приспособлений самолётов или системы смазки сложных приводных механизмов. Эта методология позволяет повысить топливную экономичность автомобилей и снизить объём выбрасываемых ими вредных веществ, уменьшить шумность летательных аппаратов и повысить эффективность ветряных турбин, используемых для производства энергии, подчеркнули в компании.

«"Вот уже почти на протяжении последних десяти лет мы разрабатываем пакет XFlow, где используется бессеточный метод решетки Больцмана, что позволило расширить сферу применения методов вычислительной гидродинамики и использовать их в самых различных отраслях для решения сложных задач, — отметил Дэвид Холман (David Holman), генеральный управляющий Next Limit Dynamics. — Современные продукты становятся всё более сложными и высокотехнологичными, и при этом и инженерные задачи тоже с каждым днём становятся всё более комплексными. Наш революционный метод позволяет отказаться от чрезвычайно кропотливых и длительных подготовительных процессов, которые, как правило, требуются в традиционных подходах вычислительной гидродинамики. Это позволяет инженерам полностью сосредоточиться на оценке проекта и на его оптимизации. Став частью портфолио Dassault Systèmes, наша технология поможет справляться с этими сложностями и обеспечит дополнительную поддержку инженерам, работающим с платформой 3DExperience».