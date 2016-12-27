Эксперт «Ай-Теко» описал инновационную специальность в рамках проекта «Профессии будущей Москвы»

Компания РАССЭ (ГК «Ай-Теко») получила благодарность Агентства инноваций города Москвы за сотрудничество в рамках проекта «Профессии будущей Москвы» — за описание специальности разработчика систем малой и микрогенерации. Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко».

Как рассказали в компании, Агентство инноваций Москвы с октября 2015 г. реализует проект московского Правительства «Профессии будущей Москвы», в рамках которого ведущие столичные компании знакомят юных москвичей и их родителей с современными технологиями и инновационными профессиями, востребованность которых будет с каждым годом возрастать в приоритетных для развития мегаполиса отраслях. За 15 месяцев существования проекта в нем приняли участие представители более 60 организаций, подготовив описание около 50 инновационных профессий, включая функциональные обязанности будущих специалистов, требуемые компетенции, знания и навыки, необходимое образование и рекомендации по возможностям его получения, список профильной литературы и фильмографии. Информация публикуется на онлайн-сервисе «Профессии будущей Москвы» (innoagency.ru/profession), помогая тысячам школьников определить свое место в инновационной экономике города, выстроить образовательно-профессиональную траекторию и сделать обдуманный выбор в пользу технологических компаний столицы.

В каталоге перспективных профессий: мехатроник и разработчик интерактивного 3D-контента; специалисты по киберпротезированию, глубинному машинному обучению и мультиагентным технологиям; экодизайнер и экоурбанист; инженеры солнечных радиостанций, аэрокосмических систем и онтоинженер; нейропилот и оператор дронов; разработчик облачных решений и биопечатник; архитектор «энергонулевых» домов и еще четыре десятка специальностей завтрашнего дня. Эксперты компании РАССЭ («Развитие систем связи и энергетики») внесли вклад в проект, поделившись опытом и подготовив описание такой проектно-инженерной профессии будущего на стыке энергетики и машиностроения, как разработчик систем малой и микрогенерации.

Разработчику систем малой и микрогенерации предстоит оценивать потребности в электроэнергии объекта, где планируется установка микрогенератора, разрабатывать концепцию и план проекта, решать, какого типа оборудование и как необходимо установить, оптимизировав его работу на техническом уровне. В работе он столкнется с решением задач из трех разных областей: проектирование в специализированном ПО, техническая экспертиза и анализ инженерных решений, экономический анализ проекта, оценка его стоимости и расчет затрат на выполнение. Данному специалисту придется на регулярной основе отслеживать новые и перспективные профильные технологии, а для работы ему потребуются инженерные знания в энергетике, машиностроении, понимание экономической стороны вопроса, видение стратегического развития и оптимизации технических и экономических решений, рассказали в «Ай-Теко».

«Мне показалось интересным участие в таком перспективном и важном с точки зрения профориентации школьников проекте, как “Будущие профессии Москвы”, — поделился автор описания с 10-летним опытом работы в отрасли малой энергетики Евгений Чурдалев, директор по развитию управления генерации компании РАССЭ (ГК «Ай-Теко»). — Искренне надеюсь, что приведенное описание инновационной специальности моего “персонажа” — разработчика систем малой и микрогенерации — окажется востребовано будущими специалистами и облегчит старшеклассникам профессиональную навигацию, поможет им сориентироваться с выбором профессии в перспективной сфере ИТ, масштабных инноваций и профильных технологий в интересах развития отечественной экономики».