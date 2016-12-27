Университет ИТМО и Acronis займутся совместной подготовкой кадров для ИТ-индустрии

Университет ИТМО и компания Acronis, специализирующаяся в области хранения и защиты данных в гибридном «облаке», подписали соглашение о сотрудничестве в разработке совместных образовательных программ, проведении научных исследований и внедрении проектов. Об этом говорится в заявлении Acronis, поступившем в редакцию CNews.

Объединив исследовательские компетенции Университета ИТМО и индустриальную экспертизу Acronis, партнеры намерены сформировать и внедрить механизмы интеграции науки и производства наукоемкой продукции. В качестве первого шага Университет ИТМО и Acronis планируют сконцентрироваться на проектном обучении студентов по следующим направлениям: системы хранения и обработки больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение, технологии защиты информации и активный мониторинг информационных систем и процессов.

Ближайшим практическим результатом сотрудничества станет создание в Университете ИТМО в 2017 г. совместной проектной студенческой лаборатории, на базе которой будут проводиться исследовательские проекты. Это придаст импульс подготовке нового поколения высокопрофессиональных кадров для ИТ-индустрии страны.

«Методы эффективной работы с большими данными, в том числе использования искусственного интеллекта в этой области — один из самых актуальных вызовов для ИТ-индустрии будущего, и лидеры отрасли со стороны как академического, так и промышленного сектора это прекрасно понимают. Объединение наших усилий позволит нам более эффективно решать конкретные практические задачи, проверять индустриальные гипотезы и, что крайне важно, вовлекать в их решение студентов, со студенческой скамьи предоставляя ребятам возможность самореализации в профессии, которую они выбрали», — отметил ректор Университета ИТМО Владимир Васильев.

«Нам очень важно, как будет развиваться ИТ-отрасль в России. В том числе и поэтому мы давно поддерживаем науку и образование в стране и считаем это своей миссией. Без качественного образования, без высококлассных кадров ни индустрия, ни страна в целом не сможет продуктивно развиваться. Я уверен, что наше сотрудничество будет не только взаимно плодотворным, но и полезным в рамках всей страны», — убежден основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов.