Huawei Consumer Business Group представил финансовые итоги 2016 года

Huawei Consumer Business Group (CBG) обнародовала предварительные финансовые результаты 2016 года. Как рассказали CNews в компании, ожидается рост прибыли 5 год подряд до 178 млрд юаней, что на 42% больше показателя предыдущего года.

За 2016 г. компания отгрузила 139 млн смартфонов, на 29% превысив результат 2015 г., при этом, согласно IDC, общемировой рынок смартфонов вырос в 2016 году лишь на 0,6%, что свидетельствует об опережающих темпах роста компании.

«Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша компания продолжает расти, опережая рынок, — сказал исполнительный директор Huawei CBG Ричард Ю. — Наш успех стал результатом выбора правильной стратегии бизнеса, ориентированной на клиентов и инновации. В рамках этой стратеги мы стремимся к созданию премиального бренда, усиливаем глобальные маркетинговые каналы и повышаем качество сервиса. В 2017 году мы будем фокусироваться на усилении цепочек поставок, каналов сбыта, исследований и разработок, сервисов и других направлений, необходимых для ускорения развития, повышения эффективности принятия и реализации решений, будем последовательно продвигать стратегию интернационализации и проактивно развивать перспективные точки роста».

В 2016 г. Huawei CBG фокусировалась на продвижении инноваций и совершила прорывы в области операционных систем, улучшив основанный на Android интерфейс EMUI, усовершенствовала технологии двойных камер и искусственного интеллекта и продвинулась в ряде других направлений.

Чтобы устранить проблему потери производительности устройств на ОС Android с течением времени, команда разработчиков ПО провела глубокую оптимизацию операционной системы. В результате Huawei представила EMUI 5.0 — глубоко интегрированный с чипсетом Kirin интерфейс, содержащий в себе 20 запатентованных технологий и позволяющий получить максимальную отдачу от комбинации программного и аппаратного обеспечения Huawei. Высоко оптимизированное распределение ресурсов, контролируемое самообучающейся системой, и дополнительная оптимизация системных приложений Android, реализованные в новом интерфейсе, полностью решают проблему потери производительности при длительной работе, и позволяют пользователям в полной мере насладиться возможностями Android.

Совместно с компанией Leica в 2016 г. Huawei разработала два поколения двойных фотокамер, став лидером нового тренда в мобильной фотографии и установив новый эталон качества мобильной съемки, что повысило популярность моделей Huawei P9 и Mate 9. В сентябре 2016 г. Huawei совместно с Leica объявили об открытии лаборатории инноваций имени Макса Берека. В будущем в этой лаборатории будут проводиться совместные исследования в области оптических систем, алгоритмов обработки изображений, виртуальной и дополненной реальности.

В сфере искусственного разума Huawei концентрирует усилия на интеллектуальном восприятии, когнитивном и вычислительном интеллекте, и уже создала систему искусственного интеллекта, основанную на связке программного обеспечения, ресурсах мобильного устройства и облачного сервиса. Важные технологические прорывы были сделаны компанией в таких сферах, как алгоритмы сенсоров, компьютерное зрение, поисковые машины, семантический анализ, а также уже представленный ситуационный интеллект, способный предлагать пользователям подходящие сервисы в различных сценариях. Huawei запустила также десктопную поисковую функцию, позволяющую получать больше результатов в более короткий промежуток времени и с более высокой точностью.

Смартфоны P9 и P9 Plus стали первой флагманской моделью Huawei, продажи которой превысили 10 млн штук. Флагманский смартфон линейки Honor — Honor Magic, демонстрирующий достижения компании в направлении создания интеллектуального смартфона будущего, тоже оказался популярен среди пользователей.

Сегодня облачные сервисы Huawei CBG используются более 200 млн мобильных пользователей и более 220 тыс. зарегистрированных разработчиков. Суммарное партнерское вознаграждение в 2016 году превысило 2,8 млрд юаней.

Huawei инвестировала в создание глобальных маркетинговых каналов и сервисной инфраструктуры, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности пользователей и укреплять позитивное восприятие бренда во всем мире. В частности, Huawei построила 5 глобальных сервисных центров для предпродажного и послепродажного обслуживания, которые отвечают за поддержку по горячей линии пользователей из 105 стран. Было создано более 460 сервисных центров в 45 странах мира. В результате, согласно исследованию IPSOS, Huawei вышла на первое место по уровню удовлетворенности пользователей сервисными центрами в Китае, Польше, Мексике, Египте и многих других странах.

Была оптимизирована система сопровождения жизненного цикла устройств Huawei, облачные сервисы помогают в предпродажном и послепродажном обслуживании клиентов. Это позволило компании обеспечивать пользователей по всему миру безопасными и качественными сервисными приложениями. В настоящее время магазин приложений Huawei позволил пользователям установить более 45 млн приложений и имеет систему безопасности с 4-уровневым механизмом защиты, включающим верификацию разработчиков, системное тестирование приложений, человеческий контроль и систему отзывов пользователей. В 2016 г. система обработала более 240 тыс. подозрительных приложений.

Huawei запустил онлайн магазин тем и обложек экрана блокировки в 170 странах мира. Это способствовало диверсификации зарубежного бизнеса и глобальному расширению базовых облачных сервисов Huawei.

В прошедшем году Huawei увеличил емкость каналов открытого рынка, благодаря чему его доля выросла до 71%, на 13% по сравнению с 2015 годом. Глобальная розничная сеть Huawei включает теперь более 70 тыс. магазинов.

В 2016 году бренд вновь вошел в список Top 100 Global Brands, публикуемый агентством Interbrand, и занял в нем 72-е место. Кроме этого, бренд занял 50-ю строчку в рейтинге BrandZ Top 100.

Согласно исследованию IPSOS, глобальная узнаваемость бренда Huawei возросла за год с 76 до 81%. Примечательно, что за пределами Китая количество пользователей рассматривающих и предпочитающих продукцию бренда возросли на 66,7% и 100% соответственно. Изящный дизайн, стиль и инновационность стали главными ключевыми словами, которые пользователи за пределами Китая ассоциируют со смартфонами Huawei. Исследование также показало, что 31% пользователей смартфонов Huawei за пределами Китая относятся к 30% наиболее обеспеченных граждан в своих странах.

Huawei CBG вышла на европейский рынок премиальных смартфонов и добилась стабильного сбалансированного роста во многих странах по всему миру. Отгрузки смартфонов за пределы Китая сравнялись с продажами внутри страны, а в сегменте устройств средней и высокой ценовой категории — выросли на 36%. Согласно данным, опубликованным агентством GFK в октябре 2016 года, доля Huawei на глобальном мировом рынке смартфонов возросла до 11,3% .

В Европе Huawei CBG добилась успехов в премиальном сегменте благодаря популярности моделей P9 и P9 Plus. Данные GFK свидетельствуют о том, что на текущий момент Huawei занимает более 15% рынка в 33 странах и боле 20% в 18 странах, половина из которых — европейские. В Северо-восточной и Западной Европе доля Huawei превышает 15 и 10% соответственно. В частности, в ряде североевропейских стран Huawei удерживает доминирующее положение, а в Соединенном Королевстве, Франции, Германии и в ряде других ключевых рынков демонстрирует значительный рост.

Рыночная доля Huawei в Китае впервые превысила 20% в ноябре 2016 года, по большей части за счет премиального сегмента смартфонов в ценовом диапазоне 500-600 долларов. В Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке компания Huawei удалось получить около 15%3 доли рынка.

В 2016 году компания развивалась в таких сегментах, как ПК и планшеты, носимые устройства, оборудование для умного дома и интернет автомобилей (IoV). Многие инновационные продукты, среди которых ноутбук-трансформер MateBook, также получили позитивную оценку потребителей. Несмотря на множество негативных факторов, в 2016 году у Huawei значительно вырос бизнес планшетов, показав особенно хорошие результаты как в B2B, так и в B2C. Суммарное количество отгруженных планшетов превысило 10 миллионов штук, что на 90% больше, чем в предыдущем году.

Экоплатформа для умного дома на базе HiLink была адаптирована лидирующими производителями традиционной бытовой техники, среди которых Haier и Gree. Создавая инноваций для автомобильной отрасли, Huawei привлек в качестве партнеров международные бренды первого уровня, среди которых Audi и Volkswagen.