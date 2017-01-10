МТС продлил контракт на обеспечение связью омских госструктур

МТС сообщил о продлении контракта на предоставление услуг связи администрации Омска в 2017 г. Как рассказали CNews в компании, сумма годового контракта составила 1,25 млн руб.

В пакет услуг входит предоставление номера, местная, междугородняя и международная связь, внутрисетевой, национальный и международный роуминг, мобильный доступ к интернету, прием/передача SMS/MMS-сообщений и т. д. в течение 2017 г.

Администрация Омска выбирает компанию МТС в качестве поставщика услуг связи седьмой год подряд. В 2017 г. МТС обеспечит услугами мобильной связи более 250 сотрудников городской администрации.

В результате торгов МТС также стала поставщиком услуг связи на 2017 г. для аппарата губернатора и правительства Омской области, Омской таможни, управления федеральной службы судебных приставов по Омской области и других. В ходе конкурсов МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг при высоком уровне обслуживания, индивидуальном подходе и наборе дополнительных сервисов.

«Компания МТС продолжает укреплять лидерские позиции на корпоративном рынке Омской области, на сегодняшний день порядка 64 процентов коммерческих предприятий и государственных организаций региона выбирают МТС в качестве поставщика услуг связи. Приоритетное внимание МТС уделяет качеству голосовых и интернет-сервисов, постоянно повышая емкость и надежность сети. Так, в 2015-16 годах МТС перевела полный «апгрейд» сети 3G, заменив все оборудование сети «третьего поколения» в регионе на современные IP- технологии. Выбор МТС государственными органами власти в качестве оператора услуг связи в очередной раз подтверждает высокое качество и надежность сервисов МТС», - отметил директор МТС в Омской области Андрей Сергиенко.