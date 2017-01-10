В «Иннополисе» будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции

Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» во главе с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым одобрил шесть новых проектов ИТ-компаний с общим объемом инвестиций p75 млн. 20 декабря 2016 г. на рассмотрение членам набсовета были представлены 6 проектов российских компаний-разработчиков программного обеспечения, которые претендуют на получение статуса резидентов ОЭЗ.

Проекты представили компании «Лемон Технолоджис Груп», «Юнителлер-РТИ», РМД, «Студия Лидс», «Бриолоджи» и «Роадар».

Так, на территории ОЭЗ «Иннополис» компания «Лемон Технолоджис Груп» будет заниматься разработкой комплекса программного обеспечения для автоматизации полного цикла бизнес-процессов в сфере электронной и мобильной коммерции LTG-Soft. Новый технологический продукт позволит клиентам компании реализовать высокодоходный интернет-бизнес «под ключ» в сфере мобильной коммерции, без привлечения дополнительных разработчиков и без использования сторонних платформ. Данное технологическое решение будет интересно компаниям, ведущим свою деятельность в сфере m-commerce.



Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» во главе с Рустамом Миннихановым одобрил 6 новых ИТ-проектов с общим объемом инвестиций 75 млн руб.

ГК «Лемон Технолоджис Груп» — российский ИТ-разработчик высокотехнологических платформ для бизнеса в сфере диджитал-коммерции. Компания была основана в 2009 г., с тех пор были разработаны несколько высоконагруженных крупных проектов: платформа для контент-провайдера М.И.Р., платформа рекламной тизерной сети adsyst.ru, партнерская программа MoneySyst, популярные мобильные приложения и другое.