Tele2 назначила нового коммерческого директора макрорегиона «Москва»

Tele2 сообщила о назначении Антона Кондратова на должность коммерческого директора макрорегиона «Москва». Как рассказали CNews в компании, в новой должности Антон Кондратов будет заниматься планированием и управлением коммерческой деятельностью макрорегиона «Москва» Tele2. Также в его обязанности будут входить разработка и реализация маркетинговой стратегии, управление тарифной политикой в столичном регионе, формирование продуктов и услуг для частных и корпоративных клиентов.

Сфера ответственности руководителя функции также включает развитие сети дистрибуции и абонентского обслуживания, планирование и контроль выполнения стратегических показателей во всех областях коммерческой деятельности.

Антон Кондратов окончил Московский технический университет связи и информатики, имеет степень кандидата технических наук. Свою карьеру в телеком-отрасли он начал в 2004 г. в «Центральном телеграфе», где занимал должность директора центра виртуальных и мобильных услуг. В 2007 г. присоединился к оператору «Московская сотовая связь» («Скай Линк – Москва»): в компании прошел путь от начальника отдела по работе с дилерами столичного региона до директора по развитию бизнеса в России.

В 2011-2012 гг. возглавлял калужский филиал «Скай Линк». После объединения компании с «Ростелекомом» в 2013 г. Антон был назначен директором коммерческого департамента мобильного бизнеса в Московском регионе. В апреле 2014 г. он возглавил CDMA-бизнес макрорегиона «Москва» в Tele2. С марта 2015 до января 2017 г. Антон Кондратов являлся директором иркутского филиала оператора.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Tele2 запустила сеть в Москве чуть больше года назад, и в настоящий момент перед нами стоит множество амбициозных задач. Мы продолжаем активно развивать бизнес в Москве: выстраивать сеть дистрибуции, увеличивать зону покрытия сети, запускать востребованные продукты и набирать абонентскую базу, предоставляя своим клиентам качественные услуги мобильной связи по доступным ценам. Столичный телеком-рынок является одним из самых сложных, высококонкурентных и динамично развивающихся, где привлечение лучших специалистов – очень непростая задача. Уверен, что профессионализм, управленческий опыт и энергия Антона помогут выполнить цели, стоящие перед командой макрорегиона «Москва», и добиться отличных коммерческих результатов».