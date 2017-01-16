Экс-топ-менеджер Red Hat назначен президентом и гендиректором Anaplan

Компания Anaplan, разработавшая одноименную облачную платформу для корпоративного планирования и управления эффективностью бизнес-процессов, назначила на пост президента и генерального директора Фрэнка Кальдерони (Frank Calderoni), который вступит в должность 23 января 2017 г. Кальдерони, обладающий многолетним опытом управления компаниями по разработке ПО, сосредоточит свои усилия на поддержании быстрого и непрерывного роста компании, чтобы вывести её на новый уровень развития, сообщили CNews в Anaplan.

«Мы рады приветствовать Фрэнка Кальдерони на посту президента и генерального директора Anaplan. В качестве руководителя Фрэнк внес значительный вклад в успех ряда компаний в сфере высоких технологий. За свою карьеру он уже успел заработать репутацию авторитетного и стратегически мыслящего руководителя, поэтому мы уверены, что он станет настоящим лидером для клиентов, сотрудников и партнеров Anaplan», — прокомментировал событие Стендиш О’Грейди (Standish O’Grady), член совета директоров Anaplan.

Фрэнк Кальдерони перешел в Anaplan из компании Red Hat Inc., где занимал пост исполнительного вице-президента и главного финансового директора. Ранее занимал должности старшего вице-президента и финансового директора компаний QLogic и SanDisk, а одно время также являлся вице-президентом IBM.

«Для меня большая честь стать президентом и генеральным директором компании Anaplan. Я верю, что Anaplan совсем скоро станет одним из наиболее известных разработчиков в сфере корпоративных решений, поскольку подобные платформы для управления эффективностью бизнес-процессов обладают огромным потенциалом роста, — заявил Кальдерони. — Я рад возможности работать вместе с талантливыми сотрудниками, предоставляя нашим клиентам специализированные решения и помогая развивать их бизнес».