Венчурный фонд «Ростелекома» инвестирует в оператора СЭД для грузовых перевозок

«КоммИТ Кэпитал» (корпоративный венчурный фонд «Ростелекома») объявил о планах инвестировать в российского оператора услуг по электронному оформлению и сопровождению грузовых международных перевозок на воздушном транспорте на основе международного стандарта e-Freight «Транспортные Информационные Технологии» («Трансинфотех»), получив 25% в уставном капитале компании. Как рассказали CNews в компании, инвестиции фонда на первом этапе составят 40 млн рублей.

«Ростелеком» определен единым информационным оператором по развитию системы электронного оформления и сопровождения грузовых международных перевозок («единое окно»). Компания «ТрансИнфоТех» занимается внедрением соответствующего международного стандарта (e-Freight) на воздушном транспорте в рамках пилотной зоны, определенной Протоколом Правительственной комиссии по транспорту и связи. В эту пилотную зону в настоящее время входит 6 крупнейших аэропортов и 10 основных авиакомпаний, проведено более 2000 безбумажных рейсов.

Переход на стандарт e-Freight на воздушном транспорте и внедрение механизма «единого окна» позволят повысить эффективность работы авиакомпаний, ускорить и упростить обмен документацией между бизнесом и государственными органами, а также способствовать развитию аэропортов России в международных транзитных транспортных коридорах.

В авиации стандарт e-Freight внедряется при поддержке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и используется уже более чем в 60 странах мира. Под стандартом e-Freight понимается безбумажный электронный обмен документами, осуществляемый участниками грузовой перевозки между собой и с представителями контрольно-надзорных органов государственной власти в пунктах пропуска по маршруту следования груза; позволяющий отслеживать перемещение грузов «от двери до двери» вне зависимости от вида транспорта и количества перевалок.

«Ростелеком» и «Трансинфотех» заинтересованы в дальнейшем совместном развитии бизнеса по распространению стандартов электронного оформления и сопровождения грузовых международных перевозок на другие виды транспорта (морской, автомобильный и железнодорожный). В рамках проекта планируется создание платформы национального оператора «единого окна» по электронному сопровождению грузовых международных перевозок на всех видах транспорта.

«"Ростелеком" заинтересован в сотрудничестве с перспективными компаниями, чьи компетенции удачно дополняют наш бизнес. «Трансинфотех», на наш взгляд, обладает всеми необходимыми знаниями, компетенциями и уникальным опытом внедрения и управления системой электронного документооборота для грузовых воздушных перевозок в России. Вместе мы сможем предоставить рынку уникальный сервис, который позволит нашим клиентам существенно сократить операционные затраты, упростив и повысив скорость обмена документацией. На первом этапе «Ростелеком» готов инвестировать 40 млн рублей в разработку продуктов «Трансинфотех», - сказал председатель совета директоров и инвестиционного комитета «КоммИТ Кэпитал» Алексей Басов.

Генеральный директор «Трансинфотех» Владимир Новиков отметил: «Мы рады объединить наши усилия в области продвижения системы электронного документооборота для грузовых перевозок с крупнейшим российским оператором связи. Хотел бы отметить, что «Ростелеком» выступает не только как финансовый инвестор, но и как технологический партнер. Опыт «Ростелекома» по предоставлению услуг в рамках электронного правительства поможет нам в развитии и распространении системы электронного документооборота сначала на воздушном, а в дальнейшем – и на других видах транспорта».