Platiza увеличила объем выдач на 43% в 2016 году

Российский сервис мгновенной финансовой помощи Platiza (проект фонда FinSight Ventures, учредителями которого являются группа «Финам» и компания «Скагит Инвестментс») подвел итоги 2016 г. и зафиксировал повышенный спрос на онлайн-займы. Темпы выдач компании оказались на 3% выше темпов роста всего рынка микрокредитования и составили 43%, сообщили CNews в Platiza.

По результатам 2016 г. объем выдач составил более p1,2 млрд. Средняя сумма займа по всем режимам достигла p4,7 тыс., средний срок — 15 дней, а средняя процентная ставка — 1,2%. Займы перечислялись заемщикам на карту или интернет-кошелек всего за 30 секунд в режиме онлайн по всей России.

Одобрение на выдачу новых займов стало получать большее количество заемщиков: approval rate (процент одобрения) достиг 67%. Основные цели займов остались те же: клиенты обращались за деньгами, чтобы дотянуть «до зарплаты», для улучшения кредитной истории и на покупку товаров и услуг, отметили в компании.

В 2016 г. важным достижением в компании считают разработку и запуск мобильного скоринга, многомодульной системы оценки кредитоспособности заемщика на основе новейших технологий, а также построение адаптированной и масштабируемой системы бизнес-аналитики, поддерживающей облачные технологии и технологии machine learning, deep learning и big data.

В октябре компания разработала и выпустила мобильное приложение нового поколения Balance, которое предназначено для управления персональными финансами. Это личный финансовый планировщик, работающий на технологии искусственного интеллекта, который помогает клиентам достигнуть поставленных целей и обрести финансовую стабильность. По данным Platiza, его скачали и установили уже более 25 тыс. клиентов.

Клиенты компании по-прежнему имеют возможность мгновенно получать заемные средства на карту или интернет-кошелек, не выходя из дома, бесплатно узнавать свой кредитный рейтинг, получать индивидуальную программу займов и улучшать кредитную историю после каждого своевременного погашения займа.

«Прошедший 2016 год был очень насыщенным и непростым, тем не менее нашей команде удалось достичь отличных показателей и предоставлять клиентам высокий уровень сервиса. Мы увеличили клиентскую базу почти вдвое, и при этом 76% всех займов стали повторными. В 2017 году мы планируем увеличение доли рынка и укрепление позиций, выход за рубеж, внедрение новых передовых технологий и расширение продуктовой линейки», — рассказал Александр Уваров, директор по взаимодействию с акционерами и инвесторами и стратегическим коммуникациям Platiza.