Citrix покупает Unidesk — разработчика технологии разделения компонентов Windows-приложений на слои

Компания Citrix объявила о приобретении компании Unidesk — разработчика инновационной технологии разделения компонентов Windows-приложений на отдельные слои для упрощения упаковки и управления. В результате этого решения заказчики и партнеры Citrix получат возможность легче и проще в защищенном режиме развертывать и управлять приложениями и рабочими местами с помощью XenApp и XenDesktop. Об этом CNews сообщили в Citrix.

«Unidesk предлагает различные решения, которые упрощают защищенную доставку приложений и развертывание инфраструктуры виртуальных рабочих мест, — рассказал Йерун Ван Роттердам (Jeroen van Rotterdam), старший вице-президент по конструкторским и технологическим вопросам компании Citrix. — За счет интеграции технологии Unidesk в XenApp и XenDesktop компания Citrix укрепляет свои позиции в отрасли, предлагая многофункциональное и простое решение в развертывании и разделении приложений на уровни, которое осуществляет доставку и управление приложениями и рабочими местами локально, в облачных и гибридных средах».

Разделение приложений на уровни — это эффективный способ изолировать приложения от операционной системы для того, чтобы появилась возможность управлять ими и доставлять их из любой системы конечного пользователя на любое устройство. Совместимость приложений является одним из самых важных критериев эффективности любого решения для разделения приложений на уровни, и компании Unidesk удалось добиться высоких показателей, утверждают в Citrix.

В частности, Unidesk способна предложить комплексную технологию, которая повышает совместимость за счет представления всего рабочего пространства Windows в виде модульных виртуальных дисков, включая саму операционную систему (уровень ОС), приложения (уровни приложений), и записываемого уровня, на котором хранятся все настройки пользователей, приложения и данные. Благодаря современной архитектуре Unidesk 4.0 заказчики Citrix смогут использовать масштабируемое и функциональное решение для разделения приложений на уровни, которое упрощает переход в облачные среды — они смогут использовать один образ приложения как для локальных, так и для облачных развертываний.

«Citrix и Unidesk — это оптимальная комбинация. Мы считаем, что наши заказчики и партнеры приобретают преимущества от этого объединения, а наше решение сможет получить дополнительный стимул для развития, — убежден Дон Буленс (Don Bulens), президент и главный исполнительный директор компании Unidesk. — Citrix создала рынок для защищенной доставки приложений и данных. Она интегрирует нашу технологию в свои разработки, что позволит дополнительно упростить процесс развертывания и управления и предоставит пользователям новые функциональные возможности».

Citrix продолжит предлагать технологию Unidesk в качестве отдельного продукта для пользователей продуктов VMware Horizon и Microsoft.