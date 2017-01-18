DPD в России и SPSR Express объединяются для создания универсального экспресс-оператора в России

Компании DPD в России (является частью DPDgroup и принадлежит международному холдингу GeoPost) и SPSR Express, работающие на российском рынке курьерской и экспресс-доставки, объявили об объединении. После получения одобрения ФАС и завершения сделки объединенная компания станет федеральным экспресс-оператором с разветвленной инфраструктурой, компетенциями во всех сферах логистики, командой экспертов и профессионалов и широким спектром услуг, сообщили CNews в SPSR Express.

GeoPost будет владеть мажоритарным пакетом акций объединенного бизнеса, Elbrus Capital — крупным миноритарным пакетом. Остальные акции будут принадлежать менеджменту компании.

Должность генерального директора объединенной компании займет Николай Воинов. Владимир Солодкин станет председателем совета директоров и возглавит Комитет по стратегическому развитию. В состав совета директоров также войдет Сергей Круглов, который будет представлять интересы GeoPost.

Как известно, основным драйвером роста рынка курьерской и экспресс-доставки является онлайн-торговля. Благодаря расширению присутствия, получению доступа к долгосрочному финансированию и инвестициям в ИТ-инфраструктуру новая компания, как ожидается, сможет предложить современные и высокотехнологичные решения как интернет-магазинам, так и конечным получателям. Объединенная компания также продолжит развитие услуг для B2B-клиентов. Сохранение и усиление позиций в обоих сегментах рынка — основа для дальнейшего роста бизнеса, подчеркнули в SPSR Express.

Окончательное закрытие сделки по объединению ожидается в первом квартале 2017 г. Клиенты продолжат взаимодействовать с каждой компанией в обычном режиме и получать услуги в соответствии с текущими условиями сотрудничества и стандартами качества. На первом этапе, до образования единой компании, DPD и SPSR Express продолжат работать под своими брендами.

«Объединение открывает возможности для качественно нового развития не только для объединенной компании, но и для рынка в целом, — уверен Владимир Солодкин. — Появится универсальный оператор, оказывающий услуги во всех сегментах логистического рынка. Фокус развития компании будет направлен на разработку новых технологических решений, способных кардинально поменять представление о логистике».

«Главный выигрыш от нашего объединения получат клиенты, — убежден Николай Воинов. — Обе компании обладают компетенциями в B2B- и B2C-сегментах, что позволит разработать и внедрить оптимальные услуги и по содержанию, и по качеству, и по стоимости. Мы хотим создать такую компанию, которая станет лидером рынка не только по объемам перевозок, но также будет эталоном клиентского сервиса и надежности. Это не просто слова, мы чувствуем ответственность за то, каким будет рынок через 5-10 лет, и будем строить будущее вместе с нашими клиентами».