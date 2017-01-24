Navicon набирает стажеров по CRM

Системный интегратор Navicon объявил очередной набор стажеров в Москве и Казани. Компания ищет молодых аналитиков и разработчиков для работы с CRM-платформами — Dynamics 365 (ранее MS Dynamics CRM) и bpm`online. Оплачиваемая стажерская программа стартует 6 февраля 2017 г., сообщили CNews в Navicon.

На стажировку приглашаются студенты старших курсов и выпускники технических вузов, желающие работать в одной из самых динамичных сфер бизнеса — ИТ-консалтинге. В Москве компания по итогам вступительного собеседования предложит оплачиваемую стажировку 8 молодым специалистам в области ИТ-консалтинга, в Казани предусмотрено 6 стажерских мест для разработчиков. Стажировка продлится месяц, и по результатам итогового экзамена нескольким практикантам будет предложено место в штате компании.

Во время стажировки стажеры проходят обучение, изучая предметную область: погружаются в специфику проектного бизнеса, знакомятся с функциональными возможностями CRM, принципами и нюансами разработки решений для автоматизации бизнес-процессов заказчиков, написанием проектной документации.

Стажировки проводятся в Navicon на регулярной основе: уже в третий раз компания набирает молодых специалистов в департамент CRM.

«Наш CRM-департамент значительно вырос за прошедший год благодаря востребованности CRM-решений на рынке, и мы прогнозируем дальнейший рост этого направления в Navicon. Все больше компаний готовы вкладывать средства в ИТ-решения для повышения эффективности маркетинга, продаж и обслуживания клиентов и формирования клиентоориентированной стратегии, — прокомментировала расширение отдела Софья Тотмакова, лидер практики CRM Navicon. — Мы в Navicon работаем с мировыми вендорами, такими как Microsoft и Terrasoft, и постоянно наращиваем экспертизу в области CRM. Поэтому клиенты выбирают нас как ИТ-партнера, и практика CRM непрерывно растет. Мы ждем в команду молодых аналитиков и разработчиков, заинтересованных в изучении новых прогрессивных инструментов CRM и совершенствовании профессиональных навыков. Мы ожидаем от стажеров ответственного отношения ко всем задачам и стремления глубоко погрузиться в решение проблем каждого клиента».

В компании заинтересованы в профессиональном росте молодых сотрудников: предусмотрена индивидуальная работа новичков с наставниками — ИТ-специалистами с большим опытом в проектной деятельности, есть тренинговый центр, организовано регулярное прямое общение с руководителями компании. Многие практиканты получают предложение о работе и остаются в компании на позициях младших консультантов и разработчиков, начиная свою карьеру в ИТ-бизнесе.