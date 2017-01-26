Telehouse Caravan присоединился к REG.RU

Дата-центр Telehouse Caravan объявил о том, что стал частью российского регистратора доменных имён и хостинг-провайдера REG.RU. Как рассказали CNews в компании, дата-центр продолжит работу под своим брендом, получив дополнительные технические возможности и доступ ко всему спектру сервисов и услуг, оказываемых REG.RU.

Компания REG.RU развивалась как хостинг-провайдер с 2009 г. В широкой продуктовой линейке REG.RU представлены самые разные виды хостинг-услуг — от классического виртуального хостинга до аренды серверов и услуг Сolocation. Caravan — телекоммуникационная компания с двадцатилетней историей, предоставляющая услуги передачи данных, телефонной связи и доступа в Интернет. В 2008 году ей было создано отдельное направление Telehouse Caravan — высокотехнологичная площадка для размещения IT-инфраструктуры с высоким уровнем надёжности и классом клиентского обслуживания.

«После присоединения к хостинг-провайдеру REG.RU дата-центры Telehouse Caravan продолжат работу под нынешним брендом, при этом вся команда, участвующая в оказании услуг, перейдёт в штат REG.RU. А значит, для действующих клиентов Telehouse Caravan все организационно-правовые изменения пройдут незаметно. Компания сохранит самостоятельность, получив дополнительные технические возможности и весь спектр услуг, доступный клиентам REG.RU», — сказал генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

«В настоящее время всё оборудование Telehouse Caravan располагается в индивидуальном машинном зале DataPro, арендуемом REG.RU. Дата-центр сертифицирован по международному стандарту TIER III, что гарантирует высокий уровень надёжности и безопасности оказываемых услуг как для наших действующих, так и всех новых корпоративных клиентов», — отметил руководитель проекта Telehouse Caravan Сергей Белов.

REG.RU — крупнейший российский аккредитованный регистратор доменных имён и хостинг-провайдер. Компания обслуживает более 2,7 млн доменов и предлагает регистрацию в более чем 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS / VDS, аренды физических серверов и многие другие. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 г. компания REG.RU стала аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в более чем 30 городах России, Украины и Молдовы.