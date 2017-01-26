Выручка SAP от подписок на «облако» и услуг поддержки выросла по итогам 2016 года на 31%

Компания SAP подвела итоги 2016 г. и опубликовала свои финансовые показатели. Общая годовая выручка компании по итогам года составила 22,07 млрд евро в 2016 г., увеличившись по сравнению с показателем 2015 г. на 6%. Объем текущих заказов для подписок на «облако» и услуг поддержки увеличился на 47% и к концу года достиг 5,4 млрд евро. Годовая выручка от подписок на «облако» и услуг поддержки выросла на 31% по МСФО, составив 2,99 млрд евро, и на 31% не по МСФО с постоянными курсами валют, составив 3,01 млрд евро, что соответствует годовому прогнозу, составленному в октябре, сообщили CNews в SAP.

Годовая операционная прибыль увеличилась на 20% по МСФО до 5,12 млрд евро и на 4% — не по МСФО с постоянными курсами валют, составив 6,60 млрд евро. Годовая чистая прибыль на акцию выросла на 18% по МСФО до 3,03 евро и на 3% не по МСФО до 3,89 евро. К 2020 г. планируется увеличить объем облачных решений более чем в 2,6 раза и достичь общей выручки в 29 млрд евро.

«Компания SAP вновь достигла всех поставленных целей и выполнила все установленные годовые показатели эффективности. Кроме того, в 2016 году нам удалось достичь увеличения операционного денежного потока на 27%. Исключительно успешными в четвертом квартале оказались подписки на “облако”, объем которых увеличился на 40%. Стабильный объем текущих заказов вместе с уверенным положением на рынке гарантируют нам продолжение роста прибыли в 2017 году и позволяют с уверенностью ставить еще более высокие цели вплоть до 2020 года», — прокомментировал финансовые итоги Лука Мучич, финансовый директор SAP.

2016 год в целом

За 2016 г. выручка от облачных решений и программного обеспечения увеличилась на 7% по МСФО и на 8% не по МСФО с постоянными курсами валют, что превысило годовой прогноз, составленный в октябре (от 6,5% до 8,5% не по МСФО с постоянными курсами валют). Доход от новых заказов на «облако», которые являются ключевым показателем успешности продаж SAP для «облака», увеличились на 31% и составили 1,15 млрд евро.

Быстрый рост продаж облачных решений SAP и выручки от услуг поддержки обеспечивают более стабильные и прогнозируемые доходы. В общей сложности выручка от подписок на «облако», услуг поддержки и программного обеспечения увеличилась примерно на 2% и превысила 61% от совокупной выручки за 2016 г.

Операционный денежный поток за двенадцать месяцев (период по 31 декабря) составил 4,63 млрд евро, то есть вырос на 27% в сравнении с 3,64 млрд евро в 2015 г. Свободный денежный поток составил 3,63 млрд евро, увеличившись на 21% в сравнении с 3,00 млрд евро в 2015 г.

Четвертый квартал 2016 года

За отчетный квартал выручка от «облаков» и ПО увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 7% по МСФО и на 6% не по МСФО с постоянными курсами валют. Выручка от подписок на «облако» и услуг поддержки увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 31% по МСФО до 827 млн евро и на 29% не по МСФО с постоянными курсами валют. Объем новых заказов на «облако» за четвертый квартал вырос на 40% и достиг 483 млн евро.

В четвертом квартале операционная прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом на 14% по МСФО до 1,94 млрд евро и на 2% не по МСФО с постоянными курсами валют. Чистая прибыль на акцию выросла по сравнению с предыдущим годом на 18% по МСФО до 1,26 евро и на 9% не по МСФО, составив 1,52 евро.

Прогнозы на 2017 год

В связи со стабильным расширением портфеля облачных решений SAP ожидается, что в 2017 г. выручка от подписок на «облако» и услуг поддержки составит от 3,8 до 4,0 млрд евро не по МСФО с постоянными курсами валют (против 2,99 млрд евро в 2016 г.) — согласно предыдущему прогнозу на 2017 г., составленному в начале 2016 г. Верхняя граница этого прогнозируемого диапазона соответствует увеличению на 34% в постоянных валютах.

Ожидается, что в 2017 г. выручка от «облака» и программного обеспечения увеличится на 6-8% не по МСФО с постоянными курсами валют (по сравнению с 18,43 млрд евро в 2016 г.). При этом общая годовая выручка в 2017 г. должна составить от 23,2 до 23,6 млрд евро не по МСФО с постоянными курсами валют (против 22,07 млрд в 2016 г.), что выше предыдущего прогноза на 2017 г.

Операционная прибыль в 2017 г., по прогнозам SAP, должна составить от 6,8 до 7,0 млрд евро не по МСФО с постоянными курсами валют (по сравнению с 6,63 млрд в 2016 г.), что также выше предыдущего прогноза на 2017 г.

Цели до 2020 года

Исходя из динамики валютных курсов, сопоставимой с 2016 г., SAP планирует достичь следующих показателей к 2020 г.: 8,0-8,5 млрд евро выручки от подписок на «облако» и услуг поддержки не по МСФО (ранее 7,5-8,0 млрд евро); 28-29 млрд евро общей выручки не по МСФО (ранее — 26-28 млрд млрд евро); 8,5-9,0 млрд евро операционной прибыли не по МСФО (ранее — 8-9 млрд). SAP также прогнозирует, что к 2020 г. доля стабильной выручки (то есть совокупной выручки от подписок на «облака», услуг поддержки «облаков» и поддержки программного обеспечения) составит 70-75%.