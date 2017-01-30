GridGain Systems практически утроила выручку в 2016 году

Компания GridGain Systems, разработчик корпоративных программных решений на базе Apache Ignite, подвела итоги деятельности в 2016 г. Выручка компании более чем удваивается каждый год в течение последних четырех лет. В 2016 г. продажи компании практически утроились по сравнению с результатами 2015 г. Так, объемы продаж только за четвертый квартал ушедшего года превысили показатель за весь 2015 г., сообщили CNews в GridGain.

Компания недавно расширила свои операции на страны Европы и СНГ, достигнув договоренностей с клиентами в сфере финансовых услуг, финтеха, разработки ПО, электронной и розничной торговли, онлайн бизнес-сервисов, здравоохранения, телекоммуникаций, интернета вещей (IoT/ИВ), веб-приложений и других секторов.

В то же время, GridGain закрыла раунд инвестиций серии B, книга заявок на который была переподписана, и привлекла в его рамках $4 млн стратегических вложений от глобальной компании, работающей в сфере информационно-коммуникационных технологий. Общий объем привлеченных инвестиций с учетом раунда составил $16,3 млн.

Численность команды GridGain Systems выросла вдвое в 2016 г. за счет новых сотрудников в подразделениях разработки, продаж, маркетинга и операций. Компания расширила свое присутствие на рынках Западной Европы, Северной Америки и России.

GridGain Systems выпустила GridGain Professional Edition в двух новых версиях — 1.7 и 1.8. В GridGain Professional Edition 1.8 появились возможности распределенного хранилища данных In-Memory SQL Grid. Хранилище In-Memory SQL Grid помогает пользователям ускорить и масштабировать свои SQL-приложения без изменений либо с минимальными корректировками кода. Хранилище также обеспечивает оптимизированную функциональность для большего объема пользовательских сценариев, включая облачные приложения и Internet of Things (IoT).

Среди ключевых новых функций GridGain Professional Edition 1.7 — поддержка join-запросов в SQL к распределенным узлам, расширенная поддержка управления кластерами GridGain Professional Edition и глубокая интеграция с бесплатным инструментом GridGain Web Console для управления установками GridGain и мониторинга производительности.

Компания начала предоставлять клиентам доступ к решению GridGain Enterprise Edition на облачной платформе Microsoft Azure, за счет чего компании могут использовать возможности интегрированных облачных служб Microsoft для быстрого развертывания распределенного, массово-параллельного решения GridGain для переноса вычислений в оперативную память компьютера.

Компания также объявила о размещении платформы GridGain Enterprise Edition в магазине приложений Amazon Web Services (AWS) Marketplace, чтобы организации любого масштаба и в любой индустрии могли быстрее развернуть в AWS распределенное, массово-параллельное решение GridGain для переноса вычислений в оперативную память компьютера.