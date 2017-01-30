Huawei представила итоги 2016 года и планы на технологии будущего

Huawei Consumer Business Group в рамках московской презентации представила итоги 2016 года, представлены новые продукты, а также освещены технологии и взгляды компании на перспективы развития мобильных устройств.

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group в России Оу Ивэй в своем выступлении сообщил, что в 2016 г. компания отгрузила потребителям более 139 млн гаджетов — это на 29% больше, чем в 2015 г. Бренд Huawei обретает все большую популярность во всем мире, его глобальная узнаваемость за пределами Китая, по данным IPSOS, увеличилась до 81%, а в России, где компания с 2016 г. занимает 3 место по продажам смартфонов, имя Huawei знакомо 58% жителей. В 2016 г. бренд Huawei вошел в рейтинги Brandz (50 место), InterBrand (72 место) и BrandFinance (47 место).

За последние 10 лет компания вложила в исследования и разработки более $38 млрд, а в прошедшем году вошла в десятку компаний, лидирующих в мире по размеру инвестиций в R&D.

Заместитель генерального директора Huawei Consumer Business Group в России Эндрю Сюй рассказал о стратегии Huawei в деле развития технологического партнерства и привлечения лучших мировых специалистов в различных областях знаний и технологий. В настоящее время компания имеет исследовательские и конструкторские подразделения в нескольких странах, включая центр дизайна интерфейса в США, лабораторию 5G в Германии, исследовательские центры в России и Японии, центр разработки в Индии, центр эстетики во Франции и центр дизайна в Соединенном Королевстве. В 2016 г. в Германии совместно с Leica была открыта лаборатория инноваций имени Макса Берека. Помимо легендарной Leica среди технологических партнеров Huawei представлены такие лидеры отрасли, как Amazon, Porsche Design, Audi, Google, Intel и Microsoft.

Представляя последние разработки компании, Эндрю Сюй обратил внимание на функции и технические характеристики новых смартфонов, ставящие их в один ряд с лидерами премиального сегмента. Новый процессор Kirin 960, созданный по нормам технологического процесса 16 нм, демонстрирует высокую производительность при низком энергопотреблении, а кроме этого совместим с платформой виртуальной реальности Google Daydream. Усовершенствованная инженерами Huawei операционная система Android, продвинутые функции энергосбережения в сочетании с батареей 4000 мАч и технологией быстрой зарядки SuperCharge обеспечивают смартфонам продолжительную работу в автономном режиме.

В конце 2016 г. Huawei в сотрудничестве с Leica разработала второе поколения двойных камер, состоящих из цветного и черно-белого сенсоров с разрешением 12 и 20 мегапикселей, соответственно. Такая компоновка обеспечивает на 50% более высокую детализацию по сравнению с камерами предыдущих моделей, высокую светосилу и возможность управления фокусировкой и глубиной резкости после съемки. В дополнение — гибридный автофокус, объединяющий лазерную, фазовую и контрастную технологию фокусирования, оптическая стабилизация, гибридный зум и, конечно, высочайшее качество фотосъемки. Расширяя творческие возможности мобильной фотографии, Huawei в очередной раз демонстрирует стремление улучшать жизнь людей, открывая им новые возможности для самовыражения, общения и отдыха.

В преддверии гендерных праздников компания Huawei также объявила о старте продаж популярного флагмана Honor 8 в привлекательном розовом цвете. Устройство, оснащённое двойной 12 МП камерой, Full HD экраном, 8-ядерным процессором и корпусом в нежной расцветке стало доступно для приобретения c 28 января на сайте интернет-магазина shop.huawei.ru. В новом цвете выпущена только премиум версия смартфона – Honor 8 64 ГБ. Она будет продаваться по цене 29990 руб.