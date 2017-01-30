«Ланит» обучит команду Bauman Racing Team работе с Siemens PLM Software

Компания «Ланит» начала обучать участников студенческой команды Bauman Racing Team Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана работе с программным комплексом Siemens PLM Software. Первый практический семинар состоялся в конце 2016 г., сообщили CNews в «Ланите».

Участникам проекта «Формула Студент МГТУ им. Н. Э. Баумана» (Bauman Racing Team) необходимо создать высокотехнологичный болид, отвечающий всем требованиям безопасности, за короткий срок — один год. Во время практических семинаров студенты научатся использовать современные решения по управлению жизненным циклом изделия (PLM) и получат знания о современных методиках организации цифрового процесса. Ожидается, что благодаря приобретенным умениям сроки оптимизации узлов болида и проектирования машины в целом могут быть сокращены на 30%, примерно до двух месяцев.

Эксперты департамента систем автоматизированного проектирования (САПР) компании «Ланит» делятся со студентами накопленным опытом и на примерах из реального бизнеса демонстрируют, как можно ускорить процесс разработки изделий и механизмов без потери качества. Команда будет использовать то же программное обеспечение от компании Siemens PLM Software, которое используют мировые компании для проектирования сложных изделий.

В рамках партнерства команда Bauman Racing Team сможет использовать инструмент для реализации идей, а поддержка со стороны специалистов департамента САПР «Ланит» снизит вероятность возникновения проблем при проектировании и оптимизации узлов. Слушатели этого курса получат конкурентное преимущество при дальнейшем трудоустройстве в крупные высокотехнологичные компании, отметили в компании.

Руководитель проекта «Формула Студент МГТУ им. Н. Э. Баумана» Дмитрий Онищенко рассказал: «С момента основания Bauman Racing Team ребята ставят перед собой самые амбициозные задачи. Обучение и техническая поддержка со стороны компаний “Ланит” на базе программных продуктов Siemens PLM Software, а также накопленный коллегами опыт решения задач любой сложности позволят нашей команде сделать еще один важный шаг вперед».

«Почти 20 лет мы внедряем PLM-решения на отечественных машиностроительных предприятиях. Мы создали команду, которая помогает заказчикам правильно организовать процесс проектирования и технологической подготовки производства изделия в PLM-системе, — заявил руководитель департамента САПР компании «Ланит» Сергей Марьин. — Сегодня пришло время делиться опытом и знаниями. Партнерство с университетом станет залогом качественного обучения студентов использованию PLM-систем и поможет подготовить специалистов высокого уровня».