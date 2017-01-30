Oracle расширяет программу Startup Cloud Accelerator для поддержки облачных инициатив по всему миру

Корпорация Oracle объявила о расширении программы поддержки стартапов Startup Cloud Accelerator. Ожидается, что эта инициатива будет продолжать стимулировать облачные инновации по всему миру через открытие новых центров в Бристоле, Дели, Бомбее, Париже, Сан-Паулу, Сингапуре и Тель-Авиве, сообщили CNews в Oracle.

Программа Oracle предлагает 6-месячное наставничество технологических специалистов и экспертов по бизнесу, передовые технологии, пространство для коллективной работы, доступ к клиентам, партнерам и инвесторам Oracle, а также бесплатный доступ к Oracle Cloud и взаимодействие с постоянно расширяющейся сетью стартапов по всему миру.

Исходя из опыта собственных предпринимательских начинаний, Oracle считает, что поддержка изобретений и предпринимательства стартапов чрезвычайно важна для продолжения корпоративных технологических инноваций.

«После успешного запуска в Бангалоре (Индия) мы приступили к созданию экосистемы поддержки стартапов по всему миру, — рассказал Томас Куриан (Thomas Kurian), президент Oracle по разработке продуктов. — Облачные технологии стимулируют инновации в каждом аспекте бизнеса и в каждой отрасли. Мы хотим поддерживать эту новую облачную технологическую революцию».

Предлагая современную облачную платформу, оптимизированную для обеспечения высокой производительности, высокой пропускной способности ввода/вывода и высокой доступности, а также широкий спектр платформенных сервисов, Oracle демократизировала корпоративные технологии для поддержки начинающих компаний. Полный облачный стек Oracle предоставляет разработчикам конструктивные блоки для быстрого старта и последующего масштабирования по мере переориентации, расширения и изменения бизнеса — на трех уровнях или в «облаке», с вертикальным или горизонтальным расширением. Имея глобальный охват, Oracle предлагает более 50 интегрированных облачных сервисов для поддержки компаний любых размеров.

Эта программа, первоначально запущенная в Бангалоре в апреле 2016 г., привлекла сотни различных компаний, и многие из ее участников уже добились успеха.

Расширение программы будет осуществляться под руководством старшего вице-президента Oracle по разработке продуктов Реджи Брэдфорда (Reggie Bradford), который сам является предпринимателем, и вице-президента Oracle по разработке Санкета Атала (Sanket Atal), запустившего пилотную программу в Индии.

«Следующие 5-10 лет обещают инновации и рост, которые будут стимулировать разработку новых бизнес-идей на базе облачных вычислений, — отметил Реджи Брэдфорд. — Oracle понимает, что стартапы лежат в основе инноваций, и через эту программу мы хотим предоставить начинающим компаниям доступ к обширным ресурсам и поддержке, когда они особенно необходимы».

Программа Oracle Startup Cloud Accelerator открыта для начинающих технологических компаний, а также стартапов, реализующих возможности технологий. Прием заявок начнется в течение 2017 г. в каждом из семи новых центров.