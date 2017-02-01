Директором по маркетингу «Ростелекома» назначена Елена Доброхотова. Она займется разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, обеспечивающей компании привлечение клиентов на новые и традиционные услуги и сервисы, сообщили CNews в «Ростелекоме».

«Сегодня “Ростелеком” нацелен на развитие бизнеса на новых рынках, доходы от цифровых сервисов составляют в общей выручке уже более 40%, и это только начало. Мы ускоряем цикл разработки новых сервисов, фокусируемся на потребностях клиентов и стараемся быть с ними на одной волне. Это требует инновационного подхода к маркетингу с использованием таких технологий, как Big Data и искусственный интеллект. Рад, что к нашей команде присоединилась Елена Доброхотова с богатым опытом работы в digital-компании. Елене предстоит вывести маркетинг компании на новый уровень, что имеет большое значение для успешной реализации стратегии “Ростелекома”», — прокомментировал назначение старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» Владимир Кириенко.

Елена Доброхотова работает в сфере маркетинга ИТ- и телеком-компаний более 20 лет. Имеет степень MBA (London Metropolitan University). В 2003-2011 гг. работала в Столичном филиале «Мегафона», начинала специалистом по планированию бизнеса, а покинула компанию в должности руководителя маркетинга B2C- и B2B-сегментов. С 2011 по 2017 гг. руководила маркетинговыми подразделениями в «Яндексе», занималась маркетингом ключевых сервисов, среди проектов — запуск «Яндекс Навигатора» и «Яндекс Браузера».