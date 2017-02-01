«Техносерв» назначил нового директора филиала в Санкт-Петербурге

«Техносерв» объявил о назначении Вячеслава Орехова на должность директора филиала компании в г. Санкт-Петербурге.

Филиал «Техносерва» в Северной столице России образован в 2007 году. Его ключевыми задачами являются: укрепление отношений с заказчиками интегратора, привлечение новых, а также сопровождение проектов компании в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

В круг обязанностей Вячеслава Орехова войдут управление региональным подразделением «Техносерва», развитие бизнеса интегратора в Санкт-Петербурге и СЗФО, увеличение доли долгосрочных и крупных системных проектов, развитие новых отраслевых практик.

«Для меня большая честь присоединиться к высокопрофессиональной команде «Техносерва» и возглавить ее представительство в Санкт-Петербурге. Северо-Западный регион является одним из ведущих в стране по уровню проникновения ИКТ-решений. Перед нами стоят приоритетные задачи повышения эффективности работы по текущим проектам и активное продвижение компании на рынке системной интеграции региона», – сказал Вячеслав Орехов, директор филиала компании «Техносерв» в Санкт-Петербурге.

Орехов Вячеслав Васильевич родился 25 марта 1962 г. в г. Сафоново Смоленской области. Закончил Киевское высшее военное инженерное училище связи, а также Военную академию связи в г. Санкт-Петербурге по специальности «Автоматизированные системы управления». Имеет ученую степень кандидата технических наук.

С 1979 г. по 2000 г. служил в Вооруженных Силах РФ. В данный период удостоен стипендии Президента РФ за успехи в научных исследованиях, а также Государственной награды «За боевые заслуги».

По окончании военной службы в 2000 г. перешел в ГУП «Специальное агентство экспертизы, лицензирования, сертификации и аттестации «ОМЕГА» на должность ведущего специалиста службы обеспечения безопасности информационных технологий. В 2001 г. занял пост заместителя директора Санкт–Петербургского офиса компании Huawei Technologies. В 2003 г. являлся заместителем генерального директора, директором Северо-Западного филиала «АМТ Груп». В 2007 г. перешел на должность директора представительства «Микротест» в Санкт-Петербурге. С 2014 в течение двух лет работает в Санкт–Петербургском филиале ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» коммерческим директором, а также заместителем директора филиала. В 2016 г. руководил департаментом по работе с государственными и академическими организациями в СЗФО «Софтлайн Трейд». В январе 2017 г. назначен на должность директора филиала компании «Техносерв» в Санкт-Петербурге.

Напомним, на сегодняшний день «Техносерв» имеет восемь региональных представительств – во Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Хабаровске, а также пять дочерних предприятий – в Алматы, Баку, Ереване, Минске и Ташкенте. Головной офис «Техносерва» расположен в Москве. Общая численность сотрудников компании – более 2700 человек.