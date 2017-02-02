Бизнес-ангел Александр Румянцев профинансирует проекты GenerationS

Частный инвестор Александр Румянцев учредил собственную номинацию в рамках стартап-акселератора GenerationS от РВК. В 2016 г. он проинвестировал более десяти технологических проектов, сообщили CNews в GenerationS.

В GenerationS Александр Румянцев выберет пять лучших стартапов, которые получат инвестиционное предложение. Предпочтение при отборе будет отдаваться ИТ-проектам на ранней стадии. Для участия в номинации предприниматели должны представить не только идею проекта, но также результат: технологию, прототип или готовый продукт. Помимо инвестиций на развитие, победители номинации смогут получить менторскую поддержку, помощь в усилении команды, а также бухгалтерское и юридическое сопровождение.

«GenerationS консолидирует огромное количество потенциально успешных предпринимателей, поэтому я возлагаю большие надежды на сотрудничество. В рамках заявленной номинации буду рад новым партнерствам с людьми, нацеленными на результат», — отметил Александр Румянцев.

Прием заявок в номинацию открыт до 9 апреля 2017 г. Для участия в отборе стартапам необходимо пройти процедуру регистрации и подать заявку на странице номинации на сайте GenerationS.

«GenerationS нацелен на взаимодействие технологических предпринимателей с корпоративными заказчиками. Тем не менее, корпорации часто не готовы начинать работу с проектами ранних стадий. Здесь на помощь приходит частный капитал. Мы очень рады, что Александр Румянцев стал первым частным инвестором, который поддержал акселератор в рамках специальной номинации. Уверена, что его экспертиза и ресурсы станут движущей силой для развития проектов GenerationS», — прокомментировала событие Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора РВК и идеолог GenerationS.

Всего на участие в GenerationS-2016 уже было подано более 4 тыс. заявок. По итогам многоступенчатого отбора в ноябре 2016 г. были определены 120 сильнейших команд, которые стали участниками корпоративных акселераторов по восьми отраслевым направлениям: Mining&Metals, AgroBioTech&Food, SmartCity, Сreative Industries, LifeScience, TechNet, Power&Еnergy, Finance&Banking Technologies. Суперфинал GenerationS пройдет в апреле 2017 г., призовой фонд акселератора составит p15 млн, общая стоимость призов от партнеров превысит p100 млн.