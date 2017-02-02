Стартовал второй этап корпоративного акселератора Creative Industries GenerationS

1 февраля в Москве стартовал второй этап обучающей программы корпоративного акселератора Creative Industries GenerationS от РВК. В течение трех недель российские стартапы в сфере дизайна, рекламы и ритейла подготовят свои проекты для презентации потенциальным инвесторам и заказчикам, сообщили CNews в GenerationS.

Команды продолжат изучение основ технологического бизнеса, включая вопросы позиционирования продукта, определения целевых рынков, расчета финансовой модели и привлечения инвестиций. Участники акселератора встретятся с директорами по инновациям и топ-менеджерами ведущих компаний в сфере медиа, digital и FMCG. Среди основных спикеров программы — генеральный директор и председатель совета директоров Publicis Communications Russia Владимир Ткачев, директор по развитию Publicis Russia Драгорад Кнези, заместитель генерального директора РВК Гульнара Биккулова и другие эксперты.

«Creative Industries — это особый трек, в котором работает именно креативная часть технологии любой индустрии, решающая проблемы конечного потребителя, а не какой-то отдельный набор индустрий и их технологий. Задача трека — помочь перспективным идеям и проектам, которые с первого взгляда не особо удивляют, стать очевидной инвестицией. В партнерстве с креативным треком GenerationS мы видим одну из важнейших наших стратегических задач — на самом раннем этапе у нас есть возможность вступить в прямой контакт, помочь и развить те проекты, которые через несколько лет сделают революцию на рынке», — отметил Драгорад Кнези.

Второй этап завершится 17 февраля Demo Day, на котором участники представят результаты своей работы в акселераторе инвесторам и партнерам трека. По итогам будут выбраны три финалиста, которые получат возможность пройти международную стажировку в США и разделят призовой фонд в 1 млн рублей.

«Проекты в креативных индустриях — это попытка их основателей по-новому взглянуть на то, как потребители живут: проводят время, общаются, совершают покупки и т.д. Мы надеемся, что в рамках международной стажировки у наших финалистов появятся не только новые идеи по тому, как адаптировать продукты и сервисы для потребителей в других странах, но и партнеры для совместных международных проектов», — отметила Гульнара Биккулова.

Из 647 команд, подавших заявки на участие, в корпоративный акселератор Creative Industries GenerationS прошли 20 команд. Из них 5 проектов были выбраны специальным партнером трека, коммуникационным агентством Publicis Russia.