Студенты ВоГУ будут изучать С++ по программе R-Style Softlab

8 февраля 2017 г. в Вологодском государственном университете (ВоГУ) начнутся занятия по языку программирования С++ в рамках курса, программу которого разработали специалисты вологодского филиала компании R-Style Softlab совместно с преподавателями кафедры автоматики и вычислительной техники учебного заведения.

Как рассказали CNews в R-Style Softlab, факультативные занятия рассчитаны на 64 часа и предназначены для учащихся 3-4 курсов, имеющих базовые навыки программирования на С++, но желающих узнать о самых последних технологиях в сфере разработки программного обеспечения и освоить их на практике. Занятия продлятся до середины апреля текущего года, и после их завершения R-Style Softlab совместно с преподавателями вуза разработает учебное пособие, которое позволит студентам осваивать материал самостоятельно.

Данная активность реализуется в рамках корпоративной программы R-Style Softlab, направленной на повышение уровня знаний школьников и студентов в области информационных технологий. Компания налаживает отношения со школами и вузами в четырех городах — Вологде, Череповце, Севастополе и Брянске, где расположены ее региональные центры разработки программного обеспечения.

«Принимая на работу выпускников ИТ-специальностей, мы не раз сталкивались с тем, что молодым людям не хватает того объема знаний, который необходим для практической деятельности, связанной с разработкой ПО, — отметил Алексей Фирулев, руководитель вологодского филиала R-Style Softlab. — Для решения этой проблемы и повышения конкурентоспособности выпускников ВоГУ на рынке труда мы разработали учебный курс по созданию программ на языке С++. В конце обучения специалисты нашей компании проведут аттестацию студентов по освоенному предмету. По итогам этой проверки ребятам, которые покажут наилучшие результаты, будет предложена работа в R-Style Softlab».