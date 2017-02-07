ALP Group завершила приобретение и интеграцию сервисного подразделения LMC в свой бизнес

ALP Group объявила о приобретении сервисного подразделения компании LMC и завершении его интеграции в бизнес. Как рассказали CNews в компании, главным результатом этой сделки для ALP Group является создание прозрачной и масштабируемой системы управления ростом сервисного бизнеса на фоне одновременной реализации целого ряда крупных инновационных проектов, начатых в 2015 и 2016 гг. Эти проекты относятся к сфере импортозамещения в ИТ, к управлению критически важными информационными системами (ИС) заказчиков на основе объективных данных, к снижению рисков крупных внедрений ИТ-систем в условиях высокой неопределенностик и к обеспечению непрерывности бизнеса клиентов в условиях быстро меняющейся ИТ-среды.

Благодаря этой сделке, ALP Group смогла усилить интеграцию департамента ИТ-аутсорсинга с партнерской сетью. Все это имеет первостепенное значение для дальнейшего роста сервисного бизнеса компании (в 2015 и 2016 гг. он ежегодно рос в полтора раза).

Перечисленные проекты ALP Group уже привели к созданию разноплановых ИТ-услуг, не имеющих аналогов на российском ИТ-рынке. Часть из их уже выведена в коммерческую эксплуатацию. Среди них - услуга технической поддержки первой российской линейки ОС уровня предприятия (разработчик — компания «Базальт СПО»; техподдержка оказывается на всей территории РФ); экспертный сервис централизованного мониторинга и контроля ИС СЦМК «Аргус»; услуги по созданию экономически эффективных отказоустойчивых информационных систем. В 2017 г. все эти сервисы получат значительное развитие, также будет запущен и целый ряд новых услуг.

В рамках процесса интеграции новой команды ей были успешно переданы сложные и важные методики управления изменениями в ИС заказчика и многовариантной реализации ИТ-процессов («Матрица ИТ-процессов ALP Group»). Кроме того, все клиенты приобретенного подразделения подключены к СЦМК «Аргус», что позволило, перейдя к управлению информационными системами на основе точных объективных данных, еще больше повысить качество оказываемых им ИТ-услуг.

Интеграция заняла один год. На этом проекте был выработан и отлажен набор методик включения сплоченных высококвалифицированых ИТ-команд в бизнес-процессы, систему управления компетенциями и корпоративную культуру ALP Group, в её системы управления проектами и сквозного контроля качества. Теперь компания располагает отработанной технологией интеграции сторонних компаний в свой бизнес, что позволит сделать очередной крупный шаг в развитии партнерской сети, а также ускорить процесс приобретения сервисных ИТ-компаний.

Эта технология важна для успеха проектов развития ALP Group, освоения новых сегментов рынка, диверсификации набора ИТ-услуг и удовлетворения растущего спроса на них. Так, компания уже подписала контракты и достигла договоренностей о разноплановом сотрудничестве с крупными вендорами отечественного и свободного ПО («Базальт СПО», Postgres Professional и др.). И ожидает, что в 2017 г. это выльется в крупные взаимовыгодные циклы работ, связанные с качественной поддержкой отечественного программного обеспечения по всей России.

Ряд особенностей компании LMC помог успешному завершению всех изменений, сопровождавших процесс интеграции, позволил сохранить и её команду, и клиентскую базу.

Это работа в той же ценовой категории, что и ALP Group, принципиальное неприятие демпинга, чрезвычайно распространенного на современном отечественном ИТ-рынке. Клиенты LMC привыкли к тому, чтобы ценнику «выше рынка» отвечал повышенный и стабильный уровень качества ИТ-услуг. И в LMC этот уровень качества обеспечивался не авралами или «жесткими мерами», а постоянным развитием персонала, хорошим пониманием ITIL и ITSM, качественной реализацией базовых ИТ-процессов (управление обращениями, запросами и инцидентами). Благодаря этому владельцы, персонал и клиенты LMC с энтузиазмом восприняли открывшуюся возможность работать по более жестким SLA и внедрять высокоуровневые ИТ-процессы (управление проблемами, изменениями, уровнем ИТ-сервиса, качеством ИТ-услуг), чего небольшая компания, активно работающая и на других направлениях, полноценно сделать не может.

Отметим также, что в составе ALP Group стоимость владения приобретенным подразделением компании LMC снизилась на 15-20% — за счет правильной интеграции актива в офисную и ИТ-инфраструктуру, платформу Service Desk, команду, процессы и бэк-офис ALP Group. Соответственно, повысилась маржинальность услуг, что исключительно важно на современном российском ИТ-рынке.