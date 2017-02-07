Merlion приобрела дистрибьюторскую компанию DSCon

Merlion и DSCon объявили о подписании соглашения, согласно которому DSCon войдет в состав Merlion. Как рассказали CNews в компании, сделка была проведена Merlion в рамках стратегии развития направления VAD (Value Add Distribution – дистрибуция решений с дополнительными услугами). Ее основными целями являются усиление рыночной доли и компетенций в области Enterprise-решений, а также укрепление позиций Merlion в качестве ведущего поставщика IT-продуктов и услуг для системных интеграторов.

«Компания DSCon обладает 16-летней репутацией на рынке дистрибуции сложных Enterprise-решений для построения сетевой инфраструктуры, высокопроизводительных систем хранения и обработки данных, - сказал Игорь Солнцев, директор по дистрибуции дивизиона VAD компании Merlion. – DSCon первой в России, c 2003 года, начала продвижение технологии Infiniband – интреконнекта для построения суперкомпьютеров и высокопроизводительных кластеров – и участвовала в проектах по построению крупнейших в России и СНГ многоузловых вычислительных комплексов. Данная востребованная экспертиза переходит отныне к Merlion. Также, как и партнерство с более чем десятком специализированных мировых IT-производителей, являющихся технологическими лидерами в своих областях. При этом DSCon обладает эксклюзивным правом на продвижение ряда перспективных IT-решений, в частности, систем хранения Seagate Dothill. Присоединение DSCon становится очередным важным шагом в развитии VAD-направления Merlion и позволяет нам поддерживать статус ведущего Value Add дистрибьютора».

DSCon (Distribution Service Consulting) имеет шестнадцатилетнюю историю. Изначально и на протяжении всего существования дистрибьютора его основной нишей были программные и аппаратные решения в области хранения и обработки данных и системы виртуализации. Компания DSCon известна, прежде всего, как надежный поставщик широкого спектра СХД, серверного оборудования, оборудования для коммутации сетей, а также решений в области резервного копирования и восстановления данных и непрерывности ведения бизнеса любого уровня: от рабочих групп – до уровня предприятия.

Merlion в качестве одного из игроков российского рынка VAD-дистрибуции предоставляет своим партнерам широкий спектр дополнительных услуг на любом этапе реализации проекта, начиная от подготовки тендерной документации и проведения предпроектного исследования и заканчивая постпродажным обслуживанием поставленных программных и аппаратных решений.

За счет присоединения DSCon портфель решений Merlion пополнится продуктами мировых технологических лидеров в своих направлениях, в том числе компаний Mellanox Technologies (разработчик высокопроизводительных решений Infiniband и Ethernet, позволяющих оптимизировать производительность ЦОД) и Infortrend (производитель решений в области сетевого хранения данных). Кроме того, предполагается сохранить эксклюзивное OEM-соглашение с Seagate, касающееся систем хранения данных Dothill. Помимо вышеперечисленных брендов, в портфель Merlion войдут решения ряда известных компаний: Quantum, ATTO Technology, FalconStor Software, Overland Storage, Panasas, XenData Software.

В ходе интеграции бизнеса DSCon в структуру Merlion новые сотрудники пополнят штат дивизиона VAD.

Финансовая сторона, равно как и другие конфиденциальные аспекты сделки, не разглашаются.