Михаил Биленко возглавил Управление машинного интеллекта и исследований в «Яндексе»

На должность руководителя управления машинного интеллекта и исследований в «Яндекс» пришел Михаил Биленко. Он будет работать в московской штаб-квартире, а его основной задачей станет консолидация и координация команд и специалистов компании, отвечающих за разработку, развитие и эксперименты в области искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей и перспективных фундаментальных технологий, сообщили CNews в «Яндексе». Кроме того, Михаил Биленко возглавит всё научно-исследовательское направление компании, к которому в качестве ведущего исследователя совсем недавно также присоединился Дмитрий Ветров, специалист по машинному обучению, автор более 130 научных работ и профессор-исследователь факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Руководителем Михаила Биленко будет Михаил Парахин, технический директор «Яндекса».

Принципы машинного обучения используются в продуктах «Яндекса» с момента основания компании. В 2009 г. «Яндекс» внедрил метод машинного обучения «Матрикснет» в поиске, а сегодня на его основе построены практически все сервисы «Яндекса». Машинное обучение помогает точнее находить ответы на запросы пользователей, прогнозировать погоду с точностью до 10 минут, переводить с одного языка на другой, даже если эти языки редкие, строить маршруты на карте и прогнозировать пробки, рекомендовать новую музыку и товары в интернет-магазинах. Однако потенциал использования технологий машинного интеллекта, в которые входят и нейросетевые технологии, гораздо больше. Об этом свидетельствуют многочисленные научные исследования, в том числе и проводимые в «Яндексе». На своей должности Михаил Биленко будет помогать внедрять передовые идеи из этой области в сервисы и продукты «Яндекса», а также определять перспективы их применения для будущих проектов компании.

До прихода в «Яндекс» Михаил Биленко 10 лет работал в Microsoft (Редмонд), где сначала был исследователем в Machine Learning Department в Microsoft Research, занимаясь фундаментальными исследованиями в машинном обучении и их внедрением во многие продукты Microsoft. Впоследствии создал ключевую внутреннюю платформу машинного обучения в Microsoft и руководил командой Machine Learning Algorithms в подразделении Cloud+Enterprise — крупнейшей части бизнеса американской корпорации. Родился в Саратове, уехал в США в 1994 г., где окончил аспирантуру Техасского университет в Остине в 2006 г., и за время жизни в этой стране успел поработать также в IBM и Google.