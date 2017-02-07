Разработчики универсального языка для «общения» роботов стали победителями трека TechNet GenerationS

В Санкт-Петербурге подвели итоги трека TechNet акселератора GenerationS от РВК. В работе трека приняли участие 14 проектов со всей России, связанных с разработкой аддитивных технологий, 3D-печатью, бионическим дизайном и другими перспективными направлениями промышленного производства, сообщили CNews в GenerationS.

За время двухмесячной образовательной программы команды смогли разработать бизнес-модели и составить планы развития своих проектов совместно с экспертами индустриального партнера НПО «Сатурн». В финале участники представили доработанные проекты экспертному жюри. По итогам презентации были определены три команды, разделившие призовой фонд в p1 млн.

Победителями трека стали предприниматели из Перми Михаил Тюлькин и Дмитрий Сутормин с разработкой универсального RCML-языка для «общения» промышленных роботов. Цель проекта — облегчить установку и настройку работы программного обеспечения на крупных промышленных производствах и «подружить» между собой роботов различных производителей. Предприниматели получили p500 тыс. и специальный приз от СПбПУ им. Петра Великого — путевку на международный стартап-саммит MUST в Мюнхене. Проекту также было предложено войти в рабочую группу «ТехНет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Уже в апреле предприниматели примут участие в суперфинале GenerationS и поборются за призовой фонд в p15 млн.

«Благодаря GenerationS мы смогли сформулировать более понятное и точное позиционирование проекта. Лекции о B2B-продажах и международных рынках повлекли серьезные изменения в структуре и стратегии: мы изменили модель продаж и подход к мировому рынку, придумали систему партнерств. Для нас также важным стало огромное внимание к проекту со стороны крупных игроков: мы получили три инвестиционных предложения и смогли заинтересовать нашим продуктом компанию KUKA — одного из крупнейших производителей промышленных роботов», — рассказал Михаил Тюлькин.

Второе место и приз в p350 тыс. получил проект iBecom разработчика Алексея Кузьмина из Москвы. Технология помогает автоматизировать управление производственными активами на больших предприятиях с помощью активных радиометок. Устройства позволяют отслеживать и анализировать перемещения объектов внутри помещений в режиме реального времени.

Проект «Вибраций Нет» Вячеслава Каймина из Москвы стал третьим призером трека TechNet. Программно-аппаратный комплекс, разработанный участником акселератора, позволяет повысить производительность при обработке деталей благодаря виртуальному моделированию производственного процесса металлорежущего станка.

«Считаю, что трек TechNet завершился успешно и для стартапов, и для НПО “Сатурн”. Мы уже готовимся к пилотному внедрению на нашем производстве пяти проектов — это RCML, “Вибраций Нет”, Genobium.com, TuskPro и “MES Технологии”. По двум проектам — DataStreams и iBecom — ведутся переговоры с нашим стратегическим партнером “Ростелеком”. Надеюсь, мы сможем озвучить первые договоренности уже в апреле. Еще по двум проектам — “Роботикум” и “Технология финишной доводки деталей со сложным профилем” — мы ждем решения наших инвестиционных партнеров. Если они договорятся, то НПО “Сатурн” как индустриальный партнер тоже войдет в соглашение», ― отметил Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию НПО «Сатурн».

«Участники трека смогут не только реализовать проекты с корпоративными партнерами, но и, надеюсь, найдут себе место в рамках направления TechNet НТИ, с которым мы совместно проводим акселерационную программу в этом году», — добавила со своей стороны Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора РВК и идеолог GenerationS.

В финальный день работы трека были также определены победители конкурса StartGenS в рамках программы «Старт» Фонда содействия инновациям. Гранты по p2 млн каждый получили три проекта TechNet: «Разработка 3D текстильных преформ для производства композиционных материалов», Михаил Киселев, Кострома — проект позволяет проектировать и производить армирующие 3D-структуры из синтетических волокон, которые обеспечивают производство композиционных материалов повышенной прочности; «Термоэмиссионные турбины», Алексей Колычев, Санкт-Петербург — проект предусматривает разработку термоэмиссионной системы для охлаждения лопаток турбин, что дает возможность повысить КПД на 4-5% и увеличить ресурс лопаток турбин в 2-3 раза; «Автоматизация технологической подготовки аддитивного производства», Андрей Рипецкий, Москва — виртуальный 3D-принтер моделирует и прогнозирует процессы аддитивного производства и позволяет минимизировать ошибки.

«Мы выступаем партнерами GenerationS уже третий год. Особенностью последних лет стал переход к модели корпоративных акселераторов. Каждое отраслевое направление курируют корпорации, которые предоставляют молодым командам экспертные ресурсы и возможность пилотировать свои технологии в реальных условиях. Надеюсь, что авторов проектов, которые сегодня признаны победителями, ждут испытания их технологий, крупные сделки и выходы на новые рынки. Все идеи, которые сегодня были представлены, очень яркие и достойные, а знания, полученные в ходе акселерации, и накопленный бесценный опыт уже начинают работать», — заявил Антон Бобринев, начальник отдела внешних коммуникаций Фонда содействия инновациям.