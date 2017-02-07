Сергей Щербаков назначен директором по ИТ «Банка Хоум Кредит»

Сергей Щербаков назначен на должность директора по информационным технологиям «Банка Хоум Кредит». Он также войдет в состав Управляющего комитета банка, сообщили CNews в «Хоум Кредит».

С 2004 г. Сергей Щербаков работает в различных компаниях Группы PPF, которая является мажоритарным акционером «Хоум Кредит». В 2004 г. он возглавил Уфимское региональное представительство «Банка Хоум Кредит» и отвечал за развитие бизнеса на Урале. В 2006 г. перешел в головной офис банка в Москве, где завершил работу в 2010 г. на позиции директора департамента бизнес-архитектуры. С 2010 по 2013 гг. работал в «Номос-Банке» и «Эльдорадо», акционером которых являлась в те годы группа PPF. В 2013-2016 гг. был председателем правления «Банка Хоум Кредит» в Беларуси.

Сергей Щербаков окончил Уфимский авиационный технический университет в 1984 г. по специальности информационно-измерительная техника, а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики в 2014 г. по специальности «Финансовый менеджмент». Более 15 лет проработал на руководящих должностях в крупных ИТ-компаниях Башкортостана.

«Моя первоочередная задача — радикально уменьшить time to market, то есть время вывода на рынок новых продуктов и сервисов. Для этого мы будем активно внедрять методологию разработки Agile, повышать гибкость и открытость технологической платформы, автоматизировать процессы, поэтапно модернизировать архитектуру, в том числе за счет внедрения микросервисов», — заявил Сергей Щербаков, директор по информационным технологиям «Банка Хоум Кредит».