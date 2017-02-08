Генеральный директор Orange Business Services Россия и СНГ назначен главой IMEAR

Orange Business Services сообщила о том, что, начиная с 2017 г. генеральный директор Orange Business Services в России и СНГ Ричард ван Вагенинген (Richard van Wageningen) возьмет на себя руководство новым макрорегионом IMEAR (непрямые продажи, Ближний Восток, Африка и Россия). При этом он также сохранит свою текущую должность.

Как рассказали CNews в компании, новый регион объединит растущие рынки России, Ближнего Востока и Африки, создав возможность для обмена опытом между этими кластерами по таким ключевым инвестиционным направлениям как «умные города» и интернет вещей.

Ричард ван Вагенинген имеет обширный управленческий опыт в телекоммуникационных и ИТ–компаниях – провайдерах услуг и вендорах оборудования. Начав свой путь в российском подразделении AT&T, Ричард позднее занимал руководящие должности в Lucent Technologies в различных странах мира – Саудовской Аравии, Португалии, Нидерландах. В 2005 г. он вернулся в Россию, чтобы возглавить British Telecom Россия. С 2010 г. Ричард ван Вагенинген руководил Linxdatacenter в России. В сентябре 2013 г. Ричард ван Вагенинген был назначен генеральным директором Orange Business Services в России и СНГ.

«Я уверен, что новое объединение даст России и нашим новым коллегам с других рынков множество преимуществ, – говорит Ричард ван Вагенинген, генеральный директор Orange Business Services в России и СНГ, – В частности, мы сможем интенсивнее обмениваться опытом реализации проектов. Например, наши коллеги на Ближнем Востоке уже давно и успешно реализуют проекты в области умных городов и Интернета вещей – это те направления, которые мы активно развивали в России. До Orange я четыре года работал в Саудовской Аравии и уверен, что этот опыт пригодится мне на новой позиции».