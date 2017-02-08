Maykor выиграла конкурс на комплексное сопровождение инфраструктуры ФСС РФ

Maykor сообщила о победе в тендере на сервис информационно-вычислительной инфраструктуры Фонда социального страхования Российской Федерации. Как рассказали CNews в компании, по контракту Maykor осуществляет комплексное сопровождение и развитие информационно-вычислительной инфраструктуры фонда как в центральном аппарате, так и в более чем 2 тыс. региональных отделениях по всей стране.

В обязанности аутсорсера входит обеспечение бесперебойной работы серверного оборудования, виртуальных серверов, сетей передачи и хранения данных, корпоративных сервисов, программно-аппаратных комплексов информационной безопасности. Кроме того, сервисный пакет включает техническое сопровождение инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Для оперативного реагирования на заявки и качественного выполнения работ в рамках проекта Maykor организовала три линии поддержки для заказчика, включая контакт-центр и инженерный центр.

Также аутсорсер взаимодействует с технической поддержкой производителей используемого в ФСС РФ оборудования и ПО.