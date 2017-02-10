«ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц

Сервис «ЦФТ-Лояльность» подвел итоги 2016 г. и обозначил перспективные планы развития. В прошедшем году специалисты сервиса реализовали ряд крупных технологических проектов, расширили функционал платформы лояльности, провели миграцию на новый мощный программно-аппаратный комплекс. По данным на конец 2016 г., к системе подключено более 55 тыс. точек продаж, общее число участников программ лояльности превышает 100 млн, а объем обработанных транзакций по всем программам составляет более 1 млрд в месяц.

В 2016 г. велась активная работа по направлению банковских программ лояльности. Для Райффайзенбанка был реализован проект «#Всёсразу» на кредитных, а потом и на дебетовых картах. Также в минувшем году был осуществлен перевод на технологическую платформу ЦФТ программы лояльности «Комплимент» банка «Уралсиб». Проект КБ «Восточный» «Карта Путешественника» был реализован с интеграцией сразу нескольких систем от ЦФТ: сервис «ЦФТ-Лояльность», ДБО-платформа Faktura.ru, АБС «ЦФТ-Банк».

В конце 2016 г. была введена в промышленную эксплуатацию программа лояльности на кобрендовой карте «Росбанк-О'Кей». Комплексный проект, потребовавший как интеграцию с системами Росбанка, так и с кассами торговой сети «О’Кей», был запущен в короткий срок — менее 2 календарных месяцев.

Новые проекты были реализованы специалистами сервиса «ЦФТ-Лояльность» и в ритейле. Бренд «Будь здоров!» национальной аптечной сети «Ригла» начал использовать весной 2016 г. технологическую платформу ЦФТ: более чем 800 аптек сети стали участниками бонусной программы «Аптечный кошелек». Также бонусные программы на решении ЦФТ были внедрены в сети магазинов «Золотое яблоко» и в салонах связи «Ноу-Хау».

Еще одним проектом, реализованным в 2016 г., стала программа лояльности «Дом.ру Клуб» телеком-оператора «Эр-Телеком». За несколько месяцев с момента запуска программы к ней присоединились более 120 тыс. человек. Более 80% абонентов-участников программы лояльности активно используют карты лояльности для совершения безналичных платежей, рассказали в компании.

В прошедшем году также развивалось направление «Подарочные сертификаты»: было активировано более 2,5 млн сертификатов, а совокупная сумма пополнений превысила 3,5 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.

В рамках направления «Бонусные карты» за 2016 г. было начислено более 250 млрд бонусов по различным программам лояльности, при этом клиенты потратили на оплату покупок около 170 млрд бонусов. Уровень списания бонусов по программам лояльности в среднем держится на уровне 70%.

«Прошедший год отмечен для нас рядом крупных, знаковых проектов. Платформа “ЦФТ-Лояльность” позволяет быстро обрабатывать большие объемы информации, конфигурировать ее, используя любые профили, задействовать любые каналы коммуникации с клиентом, реализовывать любые маркетинговые сценарии. Наши технологические возможности позволяют реализовать такие программы лояльности, которые выгодны и организаторам, и клиентам-участникам, поэтому они востребованы рынком, — заявила Екатерина Шумская, руководитель Управления программ лояльности ЦФТ. — Планы на следующий год у нас не менее амбициозные и интересные. В 2017 году запланировано развитие программы лояльности для сети магазинов “Детский мир” в Казахстане, старт новых продуктов для банка “Восточный” и другие масштабные проекты. Кроме того, мы по-прежнему фокусируемся на стратегии расширения функциональных и технических возможностей сервиса как для партнеров, так и для конечных пользователей. Уже сегодня регулярные модернизации технологических мощностей “ЦФТ-Лояльность” позволяют обрабатывать все большее количество транзакций. Так, только за декабрь 2016 эта цифра превысила 1 млрд операций».