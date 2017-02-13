Российская компания «Мегаплан» открывает представительство в Казахстане

«Мегаплан» объявила об открытии представительства в Казахстане. Как рассказали CNews в компании, ранее компания работала в Казахстане через своих представителей-дистрибьюторов. Теперь же «Мегаплан» открывает здесь собственное представительство, которое будет расположено в Алматы.

«Мы считаем рынок Казахстана очень перспективным для нашей компании. Продажи CRM «Мегаплан» в этой стране растут. Мы видим, что экономика Казахстана постепенно восстанавливается после рецессии, вызванной падением цен на нефть. Потребительский спрос и деловая активность в стране возрастают. В то же время последствия кризисных явлений показали компаниям, насколько важно уделять внимание эффективности бизнеса, поэтому вопросам автоматизации управления в Казахстане сейчас придается большое значение», — сказал генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

Первоначальные инвестиции в продвижение CRM «Мегаплан» на рынке Казахстана составят 2 млн руб. Согласно консервативному плану компании, к концу 2017 г. она планирует утроить количество пользователей CRM «Мегаплан».

«Компания «Мегаплан» входит в тройку лидеров на российском рынке CRM. В России мы работаем уже 10 лет. За последнее время разработка нашей компании была значительно улучшена. Система «Мегаплан» стала быстрее, а ее интерфейс — более удобным для пользователей. Мы рассчитываем, что за один-два года «Мегаплан» станет лидером рынка CRM в Казахстане», — отметил Сергей Козлов.

В 2016 г. оборот компании «Мегаплан» составил 171 млн руб. В прошлом году она продала более 5 тыс. лицензий на использование CRM «Мегаплан» (облачная и коробочная версии). Рост оборота компании в четвертом квартале 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. составил 25%. Наибольший рост продаж пришелся на ряд российских регионов и сопредельные государства. В 2016 г. продажи CRM «Мегаплан» в Белоруссии увеличились на 60%.