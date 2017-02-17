RB Partners закрыла сделку по привлечению инвестиций в российского разработчика промышленных дронов

В начале февраля 2017 г. был закрыт второй раунд финансирования проекта FPI Partners по производству промышленных дронов FLYP. Привлеченные средства позволят начать мелкосерийное производство дронов и реализацию коммерческих заказов, сообщили CNews в RB Partners. Себестоимость FLYP (от Flying Platform) составит $25 тыс. и поможет сельхозпроизводителям экономить до 75% на химобработке полей, а транспортным компаниям — быстро доставлять груз в труднодоступные места Сибири и Дальнего Востока. В начале 2017 г. компания «Авиарешения» (владелец марки FLYP) получила дополнительные коммерческие заказы на беспилотники.

Арсений Даббах, партнер компании RB Partners, участвовавшей в привлечении финансирования, так прокомментировал сделку: «FLYP — это отличный пример проекта мирового уровня. Мы рады быть причастными к развитию компании на этом этапе и уверены, что проект не останется без внимания международных корпоративных и финансовых венчурных фондов. Будем рады помогать FPI Partners и в дальнейшем с поиском стратегических партнеров для других портфельных компаний фонда».

К 2018 г. ожидается взрывной рост рынка беспилотных летательных аппаратов большой дальности и грузоподъемности. По прогнозам экспертов, до 80% будет использоваться в сельском хозяйстве. К примеру, в Японии для обработки полей уже используются 3 тыс. беспилотных вертолетов Rmax с грузоподъёмностью 28 кг. «Мы видим огромный потенциал мирового производства промышленных дронов, и FLYP планирует побороться за лидерство на рынке объемом в $2,5 млрд», — заявил Валерий Кривенко, управляющий партнер FPI Partners.

История FLYP началась в 2013 г., когда выпускник факультета информационных технологий МГУ и факультета менеджмента нижегородского НИУ ВШЭ Дмитрий Арсентьев пытался собрать в гараже аэробайк. В 2015 г. созданная им компания «Авиарешения» в партнерстве с фондом FPI Partners привлекла €1,9 млн инвестиций на создание промышленного беспилотника, а в 2017 г. начнет зарабатывать на своем изобретении. В 2015 г. российская команда FLYP разработала и успешно провела испытания беспилотного летающего аппарата вертикального взлета и посадки (дрон) с грузоподъёмностью 180 кг и дальностью полета до 200 км. Приоритетными рынками для их использования являются агропромышленный комплекс, доставка грузов и нефтегазовый сектор. Компания с августа 2016 г. уже активно реализует пилотные проекты в агропромышленном комплексе в партнёрстве с компанией «Август» и логистике — с Pony Express.