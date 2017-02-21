Доходы SAS в России и странах СНГ выросли в 2016 году более чем на 40%

Компания SAS подвела итоги деятельности в 2016 г. Глобальная выручка компании составила $3,2 млрд, что в постоянных денежных единицах на 4% больше, чем в 2015 г. При этом доходы в России и СНГ выросли более чем на 40%, сообщили CNews в SAS.

Российское подразделение SAS, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и неблагоприятные тенденции рынка, в очередной раз продемонстрировало значительный рост. «Последние пять лет мы ежегодно достигаем в России и СНГ роста минимум на 30%. По итогам 2016 года наша выручка выросла почти в полтора раза», — заявил Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

В 2016 г. компания отметила 20-летие присутствия на российском рынке, вышла в сегмент здравоохранения, продолжила активное развитие на финансовом рынке и в ритейле, а также в государственном секторе. Объявив о выходе на рынок облачной аналитики, компания выполнила более десятка проектов по моделям BaaS, SaaS и RaaS. Важным шагом по усилению присутствия на рынке стало открытие представительства SAS в Казахстане с офисами в Астане и Алмате. «Мы работаем в Казахстане уже больше 12 лет, у нас довольно много лояльных клиентов на этом рынке и постоянно растет потребность в новых сотрудниках. Так что открытие представительства было логичным и закономерным», — добавил Валерий Панкратов.

За прошедший год SAS Россия/СНГ реализовала ряд важных проектов, в ходе которых были по-новому задействованы функциональные возможности решений SAS и выполнены новые важные для развития бизнеса клиентов задачи. Один из таких проектов в части клиентской аналитики выполнен в Сбербанке, где была налажена работа с новыми сегментами клиентской базы. В ходе этого проекта был получен убедительный финансовый результат. Что касается решений для управления рисками, то масштабный проект в финансовом секторе был запущен в банке ВТБ.

Также в нескольких банках были реализованы проекты по автоматизации кредитного конвейера или переводу существующей системы андеррайтинга на решения SAS. В реальном секторе знаковыми стали проекты по автоматизации процессов риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита в компаниях «Роснефть» и «Ростелеком», рассказали в компании.

Чтобы российские компании могли воочию увидеть, как аналитика может изменить их работу, какие она может дать результаты, SAS инвестировала средства в создание Инновационного центра в Москве. Это интерактивное пространство, в котором можно проверить кейсы из реальной практики и еще не воплощенные бизнес-идеи, рассматривая их с разных точек зрения — компании, ее клиентов, а также пользователей SAS. «Исходя из первых результатов посещения центра клиентами, мы можем с уверенностью сказать, что эта новая модель взаимодействия с нашими заказчиками эффективна. Меняется отношение к проектам, расширяются видение и дорожные карты», — отметил директор по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ Антон Заяц.

Как известно, спрос на специалистов по анализу данных растет с опережением темпов их подготовки в вузах. Эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира, включая наиболее развитые экономики. Чтобы удовлетворить растущий спрос на специалистов по анализу данных, SAS продолжает развивать Академическую программу. В апреле 2016 г. SAS Россия/СНГ провела с Высшей школой экономики первый хакатон по углубленной аналитике. За год было разработано больше 10 новых учебных курсов и практикумов, новыми участниками Академической программы стали 5 учебных заведений, включая МИФИ, Северо-Западный институт управления и Уральский федеральный университет. Совместно с Казанским федеральным университетом и банком «АК Барс» компания SAS запустила программу подготовки стажеров.

«Мы уверены в качестве продуктов, которые предлагаем рынку. Компания по прежнему вкладывает 25% выручки в исследования и новые разработки и прилагает большие усилия, чтобы выявлять новые потребности и бизнес-задачи и находить для них решения. Кроме того, растет удовлетворенность наших заказчиков, они охотно делятся своими успехами с рынком. И конечно, команда — это основа и фундамент нашего бизнеса. И в этом плане мы чувствуем себя очень уверенно, поскольку создали качественную основу. Я думаю, что в 2017 году мы также продемонстрируем высокие показатели роста и выполним ряд новаторских для нашего рынка проектов», — заключил Валерий Панкратов.