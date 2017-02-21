Назначен новый руководитель концерна «Автоматика»

Генеральным директором концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») назначен Сергей Сахненко. Изменения в руководящем составе связаны с принятием актуализированной стратегии развития корпорации до 2025 г., включающей цели по увеличению доли гражданской продукции и выходу на новые рынки. Предыдущий генеральный директор «Автоматики» Сергей Букашкин остается работать в структурах концерна, сообщили CNews в «Ростехе».

Концерн «Автоматика» специализируется на производстве технологических решений в области шифрования, защищенной передачи данных и систем связи. Концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростех» в 2014 г., в том же году выручка предприятия составила p11,8 млрд. В соответствии со стратегией развития радиоэлектронного кластера «Ростеха» перед холдингами госкорпорации поставлена задача существенно увеличить к 2025 г. долю производства гражданской продукции.

«Сергей Букашкин много лет посветил управлению концерном и все эти годы успешно реализовывал поставленные перед ним цели по производственным показателям. Сейчас перед концерном стоят новые амбициозные задачи по существенному обновлению производственной линейки, изменению подходов в формировании новых продуктов, а также выходу на новые быстрорастущие рынки. Для реализации указанных целей принято решение о назначении на должность генерального директора Сергея Сахненко», — отметил индустриальный директор электронного кластера «Ростеха» Сергей Куликов.

По информации «Ростеха», Сергей Сахненко профессионально ориентируется в научно-производственных сферах, в том числе имеет богатый опыт управления сложнейшими государственными проектами, а также достаточный потенциал и знание отрасли для реализации поставленных перед концерном задач.

В свою очередь, Сергей Букашкин, доктор технических наук, профессор Академии криптографии РФ, останется в структуре научно-технического совета организации. Его опыт будет использоваться при разработке и научных изысканиях в проектах концерна.

Концерн производит системы шифрования потоков аналоговой и цифровой информации, устройства защиты телефонных переговоров, предназначенные для построения защищенных систем на основе телекоммуникаций общего пользования. «Автоматика» также выполняет работы в сферах гражданских приложений криптографии: электронная цифровая подпись, защита фискальной информации, защита электронных документов, криптографическая защита авторских прав, идентификация и аутентификация абонентов в системе.